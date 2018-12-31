亞足賽／南韓門將同世界盃陣容　趙賢祐＋仁川亞運0失球金承奎

▲南韓門將趙賢祐。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月於阿聯開踢，其中南韓隊陣容雖然不多旅歐國腳，不過都具有參加亞洲盃的經驗，老中青三代的球員中，又以中青為主，加上三名守門員趙賢祐、金鎮鉉、金承奎大賽經驗豐富，都堪稱是南韓的頂級門將。

南韓隊上次拿到亞洲盃冠軍已經是在1960年，上屆殺到決賽卻以1比2敗給澳洲拿下亞軍，不過今年的南韓來說，可說是收穫的一年，先是在俄羅斯世界盃擊敗衛冕冠軍而來的德國，又在亞運男足決賽延長賽擊敗日本，成為拿下最多冠軍的國家，9月葡萄牙籍的總教練本托帶領，期盼打出新的風格。

本次入選亞洲盃23人名單中，除了名將孫興慜、奇誠庸、具滋哲、李在城、李青龍、黄喜灿，都具有一定穩定實力外，且多數球員都曾踢過亞洲盃，單箭頭的黃義助更是亞運中球隊的進球王，後防線還有洪喆、金玟哉、金英權、李鎔的搭配。

洪喆、金英權、李鎔更是這屆世界盃的主力，加上金英權在對戰德國打進第一球，才有後來孫興慜打進空門的進球，亞洲盃的三名門將趙賢祐、金鎮鉉、金承奎，完全和世界盃的陣容相同，其中趙賢祐可說是一戰成名，在亞運表現也相當傑出。

趙賢祐無疑成為鎮守南韓最後一道防線的第一人選，不過31歲現效力日職大阪櫻花的金鎮鉉，表現也很傑出，在上屆亞洲盃中，一直到準決賽都沒讓對手攻破大門，直到決賽才被澳洲進2球；現效力於日職聯球隊神戶勝利船的金承奎，在2014年仁川亞運中更有零失球的亮眼成績。

▼ 金承奎 。（圖／達志影像／美聯社）