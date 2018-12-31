亞足賽／南韓熱身賽對沙烏地　黃喜灿將扛下孫興慜位置

▲ 南韓男足,黃喜灿。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在明年1月6日於阿聯開踢，其中上屆亞軍的南韓隊，在眾多壓力之下要力拼冠軍，在明天（1日）要先迎來與沙烏地阿拉伯的熱身賽，由於陣中效力英超熱刺的一哥孫興慜缺陣，葡萄牙籍主帥本托(Paulo Bento)也將研擬對戰陣型來因應。

上屆亞洲盃南韓在決賽2比1輸給澳洲收下亞軍，本屆在俄羅斯世界盃擊敗德國、拿下亞運金牌後，並迎來新主帥本托，帶給南韓隊新氣象，入選亞洲盃23人名單的陣容中，包括熟悉的孫興慜、奇誠庸、趙賢祐都入選，再加上亞運表現傑出的球員，如黃義助、金英權、李鎔、洪喆等。

分在C組的南韓，與菲律賓、大陸、吉爾吉斯同組， 23日凌晨抵達阿聯酋之後，1月1日將先和沙烏地阿拉伯進行熱身賽，不過孫興慜將要在13日在英超踢完和曼聯的比賽後，才會回歸國家隊，因此南韓要先面臨3場沒有孫興慜的比賽，包括熱身賽對上沙烏地、小組賽碰上菲律賓、吉爾吉斯。

▼孫興慜在對戰般尼茅夫梅開二度。

對此本托提到，「和沙烏地阿拉伯的熱身賽主要是要確定最後的戰術，以及在沒有孫興慜狀況下，其他替補球員的能力，該如何調整陣型，並驗收訓練成果，希望能讓球員找到比賽的節奏，對於許多國內球員來說，有一段時間沒比賽，因此希望在正式比賽前，讓球員找回感覺。」

本托在接受南韓媒體訪問時提到，「南韓隊應該仍會以4231陣型為基礎，目前左前衛孫興慜的空缺，很可能由目前效力德乙漢堡、也參加過世界盃、亞運的黃喜灿扛下，他的速度和突破能力比較強，因此孫興慜的位置能也隊友替補，做靈活的變化。」

本托此話也暗示著黃喜灿很可能先發上陣，黃喜灿對此提到，「能夠踢孫興慜大哥的位置上覺得很感恩，會按照教練的指示，在兩邊攻防做最大的努力。」

▼本托。