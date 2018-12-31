運動雲

> >

七六人缺內線替補與射手　將再尋求交易補強

ETtoday運動雲

▲七六人三巨頭恩比德、西蒙斯和巴特勒。（圖／CFP）

▲七六人恩比德（左）、巴特勒（中）、西門思（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人本季於11月底迎來巴特勒（Jimmy Butler）之後，球隊射手科溫頓（Robert Covington）與內線長人薩里奇（Dario Saric）也因此離隊，儘管巴特勒加入球隊後戰績略有起色，但根據《費城詢問報》報導，七六人有意在交易截止日前在尋求外線射手與內線球員補強戰力。

《費城詢問報》報導，七六人希望尋求外線射手最好同時具有防守能力，而內線替補球員則因恩比德下場休息後球隊並未有稱職頂替人選，故內線球員也將是七六人尋找的目標，將會透過交易或自由球員市場來尋找球員。

七六人教練布朗（Brett Brown）表示，「我們不希望這件事離我們太遠，我們有需要重新在陣容上做變動與調整能力，我會與總管布蘭德（Elton Brand）一起討論這件事。」

在31日七六人敗給拓荒者的比賽中，恩比德因膝傷缺陣，巴特勒手感也不佳，七六人籃板因此遭拓荒者多搶了23個，三分球命中率也是低迷的18%，內線與外線毫無優勢，也因此輸給了拓荒者有34分之多。

七六人在巴特勒來到球隊前，戰績8勝6敗的57%勝率的確遠低於巴特勒加入後的10勝4敗的71%勝率，但目前七六人陣容上仍有漏洞，目前多以原替補陣容拉到先發來做調整，近10戰拿下6勝看似也未改善太多，七六人若想在季後賽走得更遠，恐需要再加強陣容才有更大機會，七六人目前以23勝14敗的戰績排名東區第四。

▼七六人老將瑞迪克因科溫頓離隊後先發場次增多。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 七六人NBA巴特勒恩比德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

恩比德缺陣、巴特勒打鐵　拓荒者半場70分轟垮七六人

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1「想再多砍幾場」　莫瑞腳扭飆46分

2澳洲屁孩厭倦網球想封拍？

3西河扛責　喬治批吹判尺度爛透了

4七六人將尋求內線替補與射手

5中華男籃東奧夢　拚積分打奧運資格賽

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

3SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

4SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366