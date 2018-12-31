七六人缺內線替補與射手　將再尋求交易補強

▲七六人恩比德（左）、巴特勒（中）、西門思（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

七六人本季於11月底迎來巴特勒（Jimmy Butler）之後，球隊射手科溫頓（Robert Covington）與內線長人薩里奇（Dario Saric）也因此離隊，儘管巴特勒加入球隊後戰績略有起色，但根據《費城詢問報》報導，七六人有意在交易截止日前在尋求外線射手與內線球員補強戰力。

《費城詢問報》報導，七六人希望尋求外線射手最好同時具有防守能力，而內線替補球員則因恩比德下場休息後球隊並未有稱職頂替人選，故內線球員也將是七六人尋找的目標，將會透過交易或自由球員市場來尋找球員。

七六人教練布朗（Brett Brown）表示，「我們不希望這件事離我們太遠，我們有需要重新在陣容上做變動與調整能力，我會與總管布蘭德（Elton Brand）一起討論這件事。」

在31日七六人敗給拓荒者的比賽中，恩比德因膝傷缺陣，巴特勒手感也不佳，七六人籃板因此遭拓荒者多搶了23個，三分球命中率也是低迷的18%，內線與外線毫無優勢，也因此輸給了拓荒者有34分之多。

七六人在巴特勒來到球隊前，戰績8勝6敗的57%勝率的確遠低於巴特勒加入後的10勝4敗的71%勝率，但目前七六人陣容上仍有漏洞，目前多以原替補陣容拉到先發來做調整，近10戰拿下6勝看似也未改善太多，七六人若想在季後賽走得更遠，恐需要再加強陣容才有更大機會，七六人目前以23勝14敗的戰績排名東區第四。

▼七六人老將瑞迪克因科溫頓離隊後先發場次增多。（圖／達志影像／美聯社）