恩比德缺陣、巴特勒打鐵　拓荒者半場70分轟垮七六人

▲拓荒者麥卡倫。（圖／CFP）



記者陳瑞浩／綜合報導

拓荒者31日迎戰七六人，七六人此役不但恩比德（Joel Embiid）因膝蓋痠痛而高掛免戰牌，巴特勒（Jimmy Butler）也啞火，反觀拓荒者全場飆進12顆三分球，麥卡倫（CJ McCollum）以七成命中率攻下35分，拓荒者手感火燙半場就轟下70分，終場拓荒者也以129比95的34分差大勝七六人。

七六人此役因恩比德缺陣，不但內線失去優勢，籃板遭拓荒者多抓23顆籃板，三分球更是43投8中寫下18％的慘澹命中率，反觀拓荒者半場就火力全開轟進70分，七六人於下半場開始便有著29分的大幅落後。

七六人下半場不但未能將分差趕上，第三節更落後到39分之多，比賽也提早分出勝負。拓荒者再度完成自2015年對戰騎士後寫下半場領先29分以上的紀錄，也是本季11月初擊敗灰狼後第二度以30分的勝分擊敗對手，巧合的是該場比賽巴特勒尚未加入七六人，但他該役輪休，而此役他雖已在七六人陣中，但今天他的表現也彷彿似輪休一般的攻下5分。

CJ dropped 35 PTS in three quarters for the @trailblazers home victory! #RipCity pic.twitter.com/JS4LFMjwTq — NBA (@NBA) 2018年12月31日

▲麥卡倫攻下35分

拓荒者里拉德（Damian Lillard）此役表現普通僅有15分，但麥卡倫挺身而出繳出35分、3籃板、3助攻，更飆出七成命中率，紐基奇也有14分、7籃板表現。

七六人此役先發僅有西蒙斯（Ben Simmons）攻下19分、3籃板、3助攻，瑞迪克（JJ Redick）也只有11分，因恩比德缺陣而拉上先發的2位老將錢德勒（Wilson Chandler）與強森（Amir Johnson）各攻下5分與2分，「士官長」巴特勒上場26分鐘出手12次僅中2，只拿下5分、2籃板。

恩比德是因七六人對戰爵士時與盧比歐（Ricky Rubio）相撞後膝蓋略有不適，因此與球團討論暫時休兵一天，球團已表示問題不大僅先讓他休息。

▲七六人巴特勒。（圖／CFP）