恩比德缺陣、巴特勒打鐵　拓荒者半場70分轟垮七六人

▲拓荒者麥卡倫。(圖/CFP)



記者陳瑞浩/綜合報導

拓荒者31日迎戰七六人,七六人此役不但恩比德(Joel Embiid)因膝蓋痠痛而高掛免戰牌,巴特勒(Jimmy Butler)也啞火,反觀拓荒者全場飆進12顆三分球,麥卡倫(CJ McCollum)以七成命中率攻下35分,拓荒者手感火燙半場就轟下70分,終場拓荒者也以129比95的34分差大勝七六人。

七六人此役因恩比德缺陣,不但內線失去優勢,籃板遭拓荒者多抓23顆籃板,三分球更是43投8中寫下18%的慘澹命中率,反觀拓荒者半場就火力全開轟進70分,七六人於下半場開始便有著29分的大幅落後。

七六人下半場不但未能將分差趕上,第三節更落後到39分之多,比賽也提早分出勝負。拓荒者再度完成自2015年對戰騎士後寫下半場領先29分以上的紀錄,也是本季11月初擊敗灰狼後第二度以30分的勝分擊敗對手,巧合的是該場比賽巴特勒尚未加入七六人,但他該役輪休,而此役他雖已在七六人陣中,但今天他的表現也彷彿似輪休一般的攻下5分。

CJ dropped 35 PTS in three quarters for the @trailblazers home victory! #RipCity pic.twitter.com/JS4LFMjwTq