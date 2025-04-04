洋基9：7終止響尾蛇3連勝！賈吉6戰5轟超狂　再1轟追平貝比魯斯

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The Captain gives the @Yankees the early lead. pic.twitter.com/Jt7pjwpI84 — MLB (@MLB) April 3, 2025

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）今對亞利桑那響尾蛇的比賽中火力全開，首局就敲出三分砲，全場貢獻3支安打、4分打點，幫助紐約洋基以9比7擊退響尾蛇。

他也在生涯第999場出賽完成個人第500支長打，成為隊史第三快達標的球員，僅次於迪馬喬（Joe DiMaggio）（853場）與蓋瑞格（Lou Gehrig）（869場）。

賈吉目前累積320支全壘打，下一場比賽再轟出一發，將追平貝比魯斯（Babe Ruth）在生涯前1000場出賽中所創下的隊史最多全壘打紀錄。

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此外，賈吉也成為大聯盟史上第一人，在開季前6場累積至少5支全壘打與15分打點，開季火力之猛。 除了賈吉的三分砲，葛里沙姆（Trent Grisham）與齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）也分別敲出兩分砲，攻破響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

凱利此戰僅投3又2/3局就被敲9安、失9分（皆為責失），寫下個人生涯最慘一役。 洋基隊本季開季主場6場比賽共轟出22發全壘打，領先全聯盟。

此役先發的卡拉斯可（Carlos Carrasco）投5又1/3局失3分，拿下轉隊後首勝。 比賽後半，佩多莫（Geraldo Perdomo）於第七局從萊亞布羅（Ryan Yarbrough）手中敲出滿貫砲，一度將比數追近，但比克斯（Jalen Beeks）在下半局三振萊斯（Ben Rice），成功化解滿壘危機。

威佛（Luke Weaver）完成4個出局數，拿下本季首個救援成功，終止響尾蛇三連勝。 齊森姆姆單場3安、3打點表現亮眼；新秀捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）首次先發上陣，於第七局擊出大聯盟生涯首安（二壘打）。