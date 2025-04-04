字母哥締NBA史上首見大三元　血栓搭檔里拉德有望趕上季後賽？

GIANNIS IS THE FIRST PLAYER IN NBA HISTORY TO RECORD THIS STAT LINE ????????????



35 PTS

20 AST

17 REB pic.twitter.com/pMAh4dXGz2 — NBA (@NBA) April 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

公鹿今（4）日作客費城主場，一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率隊完成17分大逆轉，更締造NBA史上首見的大三元，他單場繳出35分、20助攻和17籃板，密爾瓦基終場以126比113取勝，暫居東區第5，因深層靜脈血栓問題無限期缺陣的里拉德（Damian Lillard），此戰賽前也傳來好消息。

公鹿這一戰一度落後達17分，不過「字母哥」安戴托昆波領軍完成大逆襲，他以19投12中狂砍35分、20助攻與17籃板的全能數據；根據統計，他是史上首位單場繳出至少35分、20籃板和15助攻的球員。公鹿整場命中46球，有32球與字母哥有關，他主宰了整場比賽的節奏。

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▲公鹿字母哥安戴托昆波締造NBA史上首見數據。（圖／達志影像／美聯社）

距離前一次奪下年度MVP已過了5季，字母哥依舊是聯盟最具殺傷力的超級球星之一，他目前是聯盟投進最多球與場均罰球次數最多的球員，本季繳出的數據甚至比他贏得MVP時更出色。

公鹿目前以42勝34敗排在東區第5，與第4的溜馬有3場勝差。今日賽前傳出一個好消息，據密爾瓦基主帥瑞佛斯（Doc Rivers）的說法，自3月19日以來，因血栓問題缺席賽事的雙星之一里拉德，康復狀況令人振奮，「他前幾天的檢查結果非常好，數據很驚人……我們現在的希望比3天前多很多。」

▲公鹿雙星之一里拉德因血栓問題無限期缺陣，傳出復原狀況良好。（圖／達志影像／美聯社）