這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊的投手大谷翔平昨在主場對戰勇士隊的比賽中,第9局擊出再見全壘打,率隊開季8連勝,演出戲劇性的一擊。他繞完壘後,與隊友們一起以「新姿勢」熱烈慶祝,連粉絲都關注這動作,直呼,「今年可能會流行起來」。外媒揭秘,這個手勢應是源自大谷最近代言的保養品廣告。

大谷當時在5比5狀況下上場,第一球就擊中,將球打向左中外野。這支致勝全壘打為球隊帶來8連勝,擊球初速為102.5英里(約164.96公里),飛行距離399英尺(約121.62公尺),仰角31度。這是他自去年8月對光芒的比賽以來,第二支再見全壘打。

大谷繞完壘回到本壘後,與隊友貝茲(Mookie Betts)做出一個像是在擦額頭汗水的動作。拿著寶特瓶潑水的隊友羅哈斯(Miguel Rojas)相視時,也做了同樣的動作。

BALLGAME.



Shohei Ohtani sends everyone home ... with his bobblehead! pic.twitter.com/Js8h2qVaLw