這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的投手大谷翔平昨在主場對戰勇士隊的比賽中，第9局擊出再見全壘打，率隊開季8連勝，演出戲劇性的一擊。他繞完壘後，與隊友們一起以「新姿勢」熱烈慶祝，連粉絲都關注這動作，直呼，「今年可能會流行起來」。外媒揭秘，這個手勢應是源自大谷最近代言的保養品廣告。

大谷當時在5比5狀況下上場，第一球就擊中，將球打向左中外野。這支致勝全壘打為球隊帶來8連勝，擊球初速為102.5英里（約164.96公里），飛行距離399英尺（約121.62公尺），仰角31度。這是他自去年8月對光芒的比賽以來，第二支再見全壘打。

大谷繞完壘回到本壘後，與隊友貝茲（Mookie Betts）做出一個像是在擦額頭汗水的動作。拿著寶特瓶潑水的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）相視時，也做了同樣的動作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

BALLGAME.



Shohei Ohtani sends everyone home ... with his bobblehead! pic.twitter.com/Js8h2qVaLw — MLB (@MLB) April 3, 2025

這個以前沒看過的慶祝動作引起了球迷的關注。「貝茲是在用保養鎖骨肌膚的姿勢迎接他嗎？」「根本像是在拍化妝品廣告笑死」「這根本是化妝品廣告吧？笑」等等的留言湧現。

事實上，日本大型化妝品公司KOSE在3月14日公開了與大谷翔平簽訂全球代言合約的「黛珂（Cosme Decorté）」新廣告，主打精華液「Liposome Advanced Repair Serum」。廣告中大谷右手拿著產品瓶身，做出像是在擦汗的動作，外媒認為，大谷與隊友們可能就是在模仿廣告裡的動作。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）