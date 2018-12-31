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世界紀史詩！瑞安完全比賽　中職單季2無安打1完全難破

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▲統一獅瑞安投出完全比賽。（圖／統一獅提供）

▲統一獅瑞安投出完全比賽。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒在今年球季最大事件是統一獅洋投瑞安，投出中職史上第一場完全比賽，而且最後是再見全壘打贏球，締造世界創舉。

此外，中職單季有2場無安打比賽、1場完全比賽更是史上首次，也是未來難以打破的紀錄。

中信兄弟艾迪頓在6月9日台中洲際棒球場對戰統一獅，投出9局無安打比賽，是中職史上第7人、兄弟隊史第2人。

9月28日中信兄弟洋投紐維拉，對戰Lamigo桃猿也投出9局無安打比賽，以114球、10次三振，只有投出1次保送及1次觸身球，是中職史上第9人、兄弟隊史第3人無安打。

中職單季有2位無安打投手已經很少見，何河艾迪頓與紐維拉都是中信兄弟，達成中職史上單季單隊有兩位投手達成無安打比賽的罕見紀錄。

統一獅洋投瑞安在10月7日對戰中信兄弟，投完9局演出完全比賽，但比數是0比0，靠著隊友郭阜林在9局下再見全壘打贏球，瑞安締造中職第一場完全比賽。

而且這場完全比賽是用再見全壘打決定勝負，更是世界職棒史上第一次，瑞安與郭阜林打造世界級紀錄。

統一獅積極努力明年要續留瑞安，中信兄弟 幾乎確定與艾迪頓續約，但紐維拉不被續約，無安打投手未續留也不多見。

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