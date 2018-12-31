運動雲

> >

中職／高志綱赴美自主訓練　接二軍總教練變教練研習

ETtoday運動雲

▲▼高志綱。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼高志綱。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

統一獅鐵捕高志綱從球員身分退下來，明年轉任二軍總教練，為了學習教練課程，他在31日返程赴美國達拉斯及洛杉磯，參加教練講習課程，計畫待3周左右，將不會參加統一獅開訓。

高志綱在12月20日經統一獅宣布接任二軍總教練，這一次去美國本來是早已經安排好到達拉斯自主訓練行程，由於接了二軍總教練職務，附近又有全美棒球教練協會年度講習，因此再安排教練會議的課程，自主訓練反而是其次

他表示，全美年度教練會議主要是交流，分 享彼此的想法及觀念，本來只是想去聽一聽新觀念，現在變成比較重要。

對於接任二軍總教練，高志綱表示，最重要是要做好溝通，如何讓選手聽懂，不是講了之後，選手沒辦法吸收，實務上比較需要去學習。

劉芙豪今年也從球員剛引退，跟高志綱一起到美國學習，他表示，出國學一些東西，跟高志綱一起有伴，除學教練與技術外，也會安排看展覽行程，學習場館的經營方式，自己有經營品牌，將來想要做棒球學校，此行要學東西。


10天前在統一獅球團要求下，退下球衣轉任二軍總教練身份的高志綱，今天搭乘國泰班機從日本轉往美國，進行至少3周的自主訓練與學習教練課程，他說：「從球員轉任教練，就做吧，既然確定要身份轉換，就好好的學習，畢竟很多東西對我來說很陌生，就是多看、多

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

熱門新聞

海盜好隊友艾銳克加盟中信兄弟　張進德：有大聯盟實力

SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

SBL／報恩范耿祥的信任　「大麥克」要讓教練笑著離開球場

勇士冠軍成員楊恩入金塊20天打4戰被裁　丹佛2主將即將回歸

日職／栗山英樹明年打線安排　王柏融排中外野或三壘

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞足賽／10大值得關注賽事（上）

2恩比德缺陣　拓荒者轟垮七六人

3高志綱接二軍教頭　赴美自訓教練研習

4新明陳彥廷飆速　日本信越按讚

5SBL／麥克連忠於「巨人」掃質疑

熱門新聞

1艾銳克來台　張進德：大聯盟實力

2SBL／麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

3SBL／麥克連報恩范耿祥的信任

4「尼克楊」入金塊20天打4戰被裁

5栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

泰山高中階梯訓練

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366