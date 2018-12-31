中職／高志綱赴美自主訓練　接二軍總教練變教練研習

▲▼高志綱。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

統一獅鐵捕高志綱從球員身分退下來，明年轉任二軍總教練，為了學習教練課程，他在31日返程赴美國達拉斯及洛杉磯，參加教練講習課程，計畫待3周左右，將不會參加統一獅開訓。

高志綱在12月20日經統一獅宣布接任二軍總教練，這一次去美國本來是早已經安排好到達拉斯自主訓練行程，由於接了二軍總教練職務，附近又有全美棒球教練協會年度講習，因此再安排教練會議的課程，自主訓練反而是其次

他表示，全美年度教練會議主要是交流，分 享彼此的想法及觀念，本來只是想去聽一聽新觀念，現在變成比較重要。

對於接任二軍總教練，高志綱表示，最重要是要做好溝通，如何讓選手聽懂，不是講了之後，選手沒辦法吸收，實務上比較需要去學習。

劉芙豪今年也從球員剛引退，跟高志綱一起到美國學習，他表示，出國學一些東西，跟高志綱一起有伴，除學教練與技術外，也會安排看展覽行程，學習場館的經營方式，自己有經營品牌，將來想要做棒球學校，此行要學東西。



10天前在統一獅球團要求下，退下球衣轉任二軍總教練身份的高志綱，今天搭乘國泰班機從日本轉往美國，進行至少3周的自主訓練與學習教練課程，他說：「從球員轉任教練，就做吧，既然確定要身份轉換，就好好的學習，畢竟很多東西對我來說很陌生，就是多看、多