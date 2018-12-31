詹姆斯過34歲生日　不諱言自稱史上最偉大

▲詹姆斯 。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「詹皇」詹姆斯(LeBron James)美國時間12月30日過34歲生日。在自家媒體《UNINTERRUPTED》和《ESPN》合作的一段訪問中，他談到當自己率領騎士擊敗勇士，終結克里夫蘭職業運動52年的冠軍荒，他認為那一刻，定義了自己是史上最偉大的球員。

2016年的總冠軍賽，詹姆斯率領1比3落後的騎士展開逆轉，最終4比3驚險拿下總冠軍，他也拿下MVP。在北美4大職業運動之中，NFL的克里夫蘭布朗為萬年爛隊，上一次奪冠已是1964年。MLB的克里夫蘭印地安人上屆世界冠軍更要追溯到1948年。詹姆斯帶領騎士奪下隊史首冠，也終結北美城市最長的52年冠軍荒。

「當我們終結克里夫蘭52年的冠軍荒，我真的超級興奮。我的情緒整個上來，很多人看到我流下眼淚，就是為了這52年間，克里夫蘭職業運動經歷的風風雨雨。」

「慶祝之後等我的心情平靜下來，我心想，就是這樣的時刻讓你成為史上最偉大的球員。看我們如何逆轉比賽，讓我真正了解自己做了意義非凡的事，這應該是我生涯唯一一次有這種感覺的時刻。我其實還沒有時間好好回顧整個生涯，但就是這一刻了。」

▲詹姆斯2016年幫助騎士擊敗勇士奪冠。（圖／達志影像／美聯社）