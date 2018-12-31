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SBL／倒數2分鐘兩個「U」遭逆轉　麥班達無奈裁判僅給璞園3罰

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▲▼2018.12.31 璞園vs台啤，麥班達。（圖／籃協提供）

▲璞園總教練麥班達相當無奈。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

一度領先多達22分，但最後一刻連續兩個違反運動道德犯規，璞園整場領先了39分鐘敗在最後一分鐘，總教練麥班達對於本土的表現感到滿意，但輸球總是開心不起來，他也很無奈始終無法獲得裁判的青睞，整場比賽璞園只有3次罰球機會，台啤則是23次。

「我的意見也沒差，說了也不會改變什麼，」璞園總教練麥班達賽後說道，「U是主觀認定，但客觀的來看，璞園整場只有3次罰球機會，對手則有23次。」

儘管只有凱爾（Kyle Meyer）單洋將作戰，但璞園此役反而節奏相當順暢，不只凱爾，李啟瑋、林耀宗等本土球員也紛紛挺身而出，一路領先甚至擴大到22分差。但第四節只剩下陳堅恩這個得分點，台啤在蔣淯安連續4顆的三分球帶領之下在最後1分44秒縮小到3分差距。

▲▼2018.12.30 璞園vs台啤，蔣淯安、凱爾（Kyle Meyer）。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安第四節連砍17分帶領台啤逆轉。（圖／籃協提供）

雖然連續守住台啤2波的進攻，但倒數17.1秒璞園為了阻止多打少的局面，陳堅恩被吹了違反運動道德犯規，台啤獲得2罰的機會且還保有球權。蔣淯安兩罰僅一中後再上演一技高難度的禁區突破拉竿出手，個人連拿17分追平比數。

璞園7.1秒最後一擊，凱爾被李愷諺抄球後趕緊犯規凍結時間，此時裁判再次響哨，不到一分鐘就給了璞園2次違反運動道德犯規，最終台啤90比88完成這次絕地大逆轉。

璞園總教練麥班達賽後先是肯定本土球員的表現，也希望剛抵台的洋將強森（Orlando Johnson）下週就能幫忙球隊，否則單洋將作戰太辛苦了。

關鍵字： 璞園SBL麥班達
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