運動雲

> >

被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

ETtoday運動雲

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林出現離奇走步。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士本季三分攻勢不如過往強勢，除了湯普森（Klay Thompson）迷航的表現外，前鋒格林（Draymond Green）的三分外線更成為對手直接「棄守」的目標。今（30）日交手拓荒者的比賽中，格林再度獲得像海一樣大的空擋，這次他不但沒投進三分，居然還被吹走步，這難得的畫面也預約了新一期的《俠客傻球》！

▲拓荒者棄守格林外線。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

勇士今天作客拓荒者的比賽，第四節剛開始，勇士進攻格林持球在三分外線準備策應，不過對位的雷納德（Meyers Leonard）卻退個老遠，完全放給格林在外線出手的機會，不過格林依舊不敢出手三分，眼看隊友都被盯防進攻時間也快到點，格林決定往禁區切入，下球後就被裁判抓了個走步結束這次半場進攻。

本季志在挑戰三連霸的勇士，在開季前盤來明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），被認為能輕鬆完成霸業，不過開季至今的表現起伏不定，過往最穩定的射手湯普森，本季三分外線來到3成33的生涯低點，場均只能投進2.5顆三分也是新人年後的生涯新低。

最慘的莫過於格林，儘管他過往主要擔任防守以及策應角色，但是以前還有些許投籃能力的他，在本季完全消失殆盡，本季三分球命中率只有2成26，也因對手棄守格林的外線，讓他在弧頂策應的破壞力大幅下滑，此點也反映在助攻數上，格林本季只有6.6助攻是近4年最低。

▼格林遭棄守，遭拓荒者球迷消遣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

關鍵字： NBA湖人騎士LeBron James詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

熱門新聞

傳馬查多已經決定加盟洋基！　預計新年後公布合約

尤基里斯打擊史上最怪異　專家：他值得進名人堂

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

十大令人驚豔的初登板　大谷翔平「惡魔指叉球」最恐怖

戴資穎史上最難纏　印度前球后連吞12敗盼完婚後突破

中職／洋砲艾銳克興奮加入兄弟　IG秀中文與我國旗

讀者回應

﻿

最新新聞

1巫師剩8人　畢爾：像打大學聯賽

2綠軍19分逆轉勝　厄文訓話效果佳

3湯神歸位狂飆　年末最終戰轟32分

4被棄守到傻了　嘴綠出現離奇走步

5羅嘉仁澳職首度掉分

熱門新聞

1外傳馬查多已經決定加盟洋基！

2尤基里斯打擊怪到可以進名人堂

3兄弟簽艾銳克　新球季洋將2投1野

4十大新秀　大谷惡魔指叉最恐怖

5印度前球后嘆戴資穎史上最難纏

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

泰山高中階梯訓練

澎湖男兒的花蓮夢

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366