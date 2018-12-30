被「棄守」到不會打球　嘴綠出現離奇走步違例

▲勇士格林出現離奇走步。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士本季三分攻勢不如過往強勢，除了湯普森（Klay Thompson）迷航的表現外，前鋒格林（Draymond Green）的三分外線更成為對手直接「棄守」的目標。今（30）日交手拓荒者的比賽中，格林再度獲得像海一樣大的空擋，這次他不但沒投進三分，居然還被吹走步，這難得的畫面也預約了新一期的《俠客傻球》！

▲拓荒者棄守格林外線。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



勇士今天作客拓荒者的比賽，第四節剛開始，勇士進攻格林持球在三分外線準備策應，不過對位的雷納德（Meyers Leonard）卻退個老遠，完全放給格林在外線出手的機會，不過格林依舊不敢出手三分，眼看隊友都被盯防進攻時間也快到點，格林決定往禁區切入，下球後就被裁判抓了個走步結束這次半場進攻。

本季志在挑戰三連霸的勇士，在開季前盤來明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），被認為能輕鬆完成霸業，不過開季至今的表現起伏不定，過往最穩定的射手湯普森，本季三分外線來到3成33的生涯低點，場均只能投進2.5顆三分也是新人年後的生涯新低。

最慘的莫過於格林，儘管他過往主要擔任防守以及策應角色，但是以前還有些許投籃能力的他，在本季完全消失殆盡，本季三分球命中率只有2成26，也因對手棄守格林的外線，讓他在弧頂策應的破壞力大幅下滑，此點也反映在助攻數上，格林本季只有6.6助攻是近4年最低。

▼格林遭棄守，遭拓荒者球迷消遣。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

