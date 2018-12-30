傳馬查多已經決定加盟洋基！　預計新年後公布合約

▲外傳馬查多準備跟洋基簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年休賽季洋基隊最想要的就是簽下馬查多（Manny Machado），紐約球迷即將收到一份大禮，儘管馬查多在新年之前都不會表態，但已經有消息指出，馬查多最終選擇就是洋基隊，已經準備好在明年與洋基隊簽約。

先前《紐約郵報》報導，馬查多雖然很喜歡費城人，但他對於效力洋基更感興趣，而根據全美棒球記者協會克拉克（Dan Clark）消息指出，馬查多陣營已經有選擇了，將會與洋基隊簽約，預計在新年過後會正式對外宣布合約內容。

如果馬查多確定加盟洋基，對於洋基來說將是最棒的新年大禮，他的加入除了提升打線火力外，守備也為球隊帶來調度靈活性，將能幫助洋基爭取隊史第28座世界大賽冠軍，拿下自2009年以來睽違10年的冠軍。

若成功網羅馬查多，他能夠鎮守三游防區，頂替葛雷格里斯（Didi Gregorius）受傷留下的空缺，等待葛雷格里斯傷癒歸隊後，洋基將計劃與他談延長合約，建構洋基未來10年黃金三遊，確保內野戰力。

馬查多生涯4度入選全明星、2次金手套、2次美聯MVP票選前5，今年季中被金鶯交易到道奇，整年繳出.297/.367.538打擊三圍，敲出188安包含37轟，貢獻107打點同時還跑出14盜，打出生涯最佳成績。

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