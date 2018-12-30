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沃克生涯16次得分超過40分　黃蜂只贏其中5場

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▲▼沃克(Kemba Walker)飆60分。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃蜂沃克(Kemba Walker)。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃琮舜／綜合報導

黃蜂球星沃克(Kemba Walker)在今(30)日對上巫師之戰攻下全場最高47分，但是黃蜂仍以126比130輸球，這是沃克生涯第16次得分超過40分，但黃蜂隊在這16場比賽中只贏了其中的5場，勝率僅僅只有3成1。

面對人手短缺的巫師，黃蜂在上半場打完處於6分落後，下半場沃克狂轟30分雖一度幫助黃蜂隊反超，但仍無法擺脫輸球命運。這場比賽是沃克本季第4次得分超過40分，在這4場比賽黃蜂的戰績是1勝3敗，這其中包含11月18日面對七六人之戰，沃克當時飆出涯新高同時也是黃蜂隊史個人得分新高的60分，但仍是以輸球收場。

沃克今年邁入NBA生涯的第8個賽季，曾兩度入選明星賽，2011年在第一輪第9順位被選中，從第二年開始就站穩先發角色，本季目前為止繳出場均25.9分、4.3籃板、6助攻的成績，場均得分是生涯新高並排在全聯盟的第10名，在黃蜂隊史中個人單場得分榜的前6名中，沃克就佔了其中5個。

本季總共有80次出現球員得分超過40分的情況，所屬球隊的勝率高達8成，但是黃蜂卻常常在沃克飆分的情況下輸球。

▼沃克攻下47分精華片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒)

關鍵字： NBA沃克黃蜂
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