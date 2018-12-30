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牆壁狀元本季報銷？　下週決定是否動刀

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▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾還在考慮是否動刀本季提前關機。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

巫師「牆壁狀元」沃爾（John Wall）受左腳跟腱骨刺所困，據傳他將在下週決定是否要動手術根除這個毛病，不過一但動刀也將宣告本季提前報銷。

沃爾在昨（29）日球隊出戰公牛的比賽中，因左腳跟腱酸痛沒登板，當時被放入每日觀察名單，不過短短1天的時間外媒傳出，他將考慮動手術根治，假使沃爾決定清除左腳跟腱骨刺，需要6至8個月的復原時間，也代表將不會在本季回歸。

沃爾今天就診腳踝傷勢名醫安德森（Robert Anderson），醫生認為沃爾需要正視這個已經困擾他將近1年的傷勢。沃爾曾想帶著跟腱的傷持續拚戰，不過傷勢越發嚴重，如果現在動手術的話還有機會以健康的身體迎接下個賽季。

巫師隊主帥布魯克斯（Scott Brooks）談球隊王牌的傷勢，「我已經帶了他將近3年的時間，當傷痛找上他時，他從不抱怨，他總想為球隊保持競爭力，不過現在是到了需要做出困難決定的時刻，這也是他為什麼要找上腳踝傷勢名醫的原因。」

▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾17日對陣湖人攻下40分、14助攻。（圖／達志影像／美聯社）

沃爾本季場均20.7分外帶8.7次助攻，以數據來看感覺受傷勢影響不大，他還曾在本月17日面對湖人的比賽中演出40分、14助攻的驚人表現，不過跟腱的問題確實造成困擾，像是本月9日面對騎士的比賽他只攻下1分，再隔2天的比賽更直接高掛免戰牌。

巫師本季戰績慘澹，目前僅有14勝23敗排在東區第11，在今天出戰黃蜂前，更是吞下3連敗以及近6戰吞下5敗。

關鍵字： NBA湖人沃爾John Wall開刀
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