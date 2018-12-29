企排／電眼雙胞胎、許美中驚喜登場　男排沒哏只好認真打

▲企排明星賽，電眼雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰驚喜現身。（圖／記者顏如玉攝）



體育中心／綜合報導

企業甲級男女排球聯賽首屆明星賽壓軸，男排明星白隊在最後一場男排表演賽，以3比2(23比25，21比25，25比23，28比26，18比16)逆轉勝成功，讓明星白隊完成女排、混排、男排三戰全勝。

有別於女排表演賽充滿笑點，男排球員則是使出渾身解術，雙方都拿出最佳實力進行對抗。王明浚表示，「本來想要多一點表演，但哏都被女生用光了，只好用力認真打了。」隨著比賽進行，球員們的打點越來越高，跳躍發球球速不斷攀升，讓台北體育館砲聲隆隆，充滿球定在地板上的爆裂聲。

▲劉鴻敏、劉鴻杰及許美中都下場助威白隊。（圖／記者謝孟儒攝）



本季在泰國聯賽效力的「最強雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰及許美中，在白隊自由球員李佳軒的邀請下於第二局神秘登場。即使未穿著運動服裝，兩人依然認真看待並貢獻分數。藍隊自由球員林雍順在大砲位突襲劉鴻杰touch out得手，也成為場上的另類焦點。難得打一回攻擊，林雍順嘗試多回後終於得手，也對網高開起玩笑，「球網有點調得太高了，對我這個大砲不太公平。」

除了球員們力拼勝利外，兩隊教練團也在比賽後段下場助拳。今年剛從台電男排退役的江天祐依然維持矯健伸手，在自己的子弟兵顏振富看守下快攻仍然頻頻得手，幫助白隊從落後到逆轉。和江天祐當了多年隊友的王明浚笑稱，江天祐根本退休太早，「他應該再打個四年。」

「今天看到了球迷和球員對於排球的熱情，希望這份熱情可以一直維持下去，讓台灣排球不斷進步。」林雍順表示，現場球迷的熱情，讓球員能更加投入、享受比賽。王明浚也希望明年的明星賽可以增加挑戰打點、測球速等各項技術挑戰，呈現更多精彩的活動。明星賽落幕後，企排14年例行賽下半季賽事將於1月5日移師花蓮體育館。

▲男排明星賽。（圖／中華排協提供）