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企排／林顯丞明星賽重披戰袍　自嘲跳不起來只能接扣球

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▲企排明星賽,林顯丞。（圖／記者張穎容攝）

▲林顯丞在國北教大也會陪練習當運動。（圖／記者張穎容攝）

記者張穎容／台北報導

企業排球聯賽首次舉辦的企排明星賽，除了正規的男女排外，還加入了「男女混合表演賽」，讓教練團可以重披戰袍，回顧過往打球的感覺，中生代「黃金左手」林顯丞教練也在明星賽小試身手，賽後直呼「場子很熱鬧，玩得也很開心。」

林顯丞在企排元年寫下單季611分的最高得分紀錄，至今仍沒被打破，是企排聯賽極具代表性的人物，這次在明星賽重返賽場，林顯丞說：「因為協會的用心和球員的努力，讓企排累積了很多成果，球迷也變的更多更熱情，是和過去很不一樣的，讓排球有了很好的發展。」

▲企排明星賽,林顯丞。（圖／記者張穎容攝）

▲中生代「黃金左手」林顯丞。（圖／記者張穎容攝）

目前林顯丞在國北教大執教，平時也會與球員練球，維持運動的感覺，林顯丞笑說：「但練習最多就是接扣球，不會去跳躍，因為現在已經跳不太起來了。」而輪到林顯丞發球時，場邊的球迷都會要求跳發，林顯丞表示，還好都有發過，不然沒成功的話會很不好意思。

而這次在明星賽讓林顯丞最難忘的就是，跟其他教練們一起打球，林顯丞表示，自己年輕的時候，根本沒看過姚承杉教練打球，這次很難得有機會可以一起合作，此外能與1998年曼谷亞運的隊友張恩崇、李鎮鰻重新回到賽場，跟過往的感覺很不一樣。

關鍵字： 企排明星賽林顯丞
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