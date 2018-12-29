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暴龍瘋狂打鐵命中率創賽季新低　拱手讓出聯盟第一

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▲暴龍先發得分全部上雙仍無法擊退拓荒者。（圖／CFP）

▲暴龍全場命中率29.5％創賽季單場新低。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍29日面隊實力較弱的魔術，卻沒有發揮原先水準，除了在第一節保有4分領先外，隨後完全遭魔術壓制，第三節更狂掉20分，最終大失常在客場以87比116爆冷輸球，不僅創下賽季命中率新低，這一場敗仗也讓多倫多把聯盟第一的寶座讓給公鹿。

由於羅瑞持續缺戰，在少了一名重要得分手的劣勢下，范弗利特(Fred VanVleet)雖擔任重要指揮官，但他全場12投僅3中，命中率相當低迷，另外頂尖「3D」球員格林(Danny Green)也陷入犯規麻煩，全場6投1中拿下2分，這也讓原先就有傷兵問題的暴龍雪上加霜，最終以慘敗收場。

此外本戰暴龍更出現尷尬紀錄，他們賽前進攻效率排名聯盟第7，但本戰卻大失常，全場95投28中，只拿下87分創下他們賽季得分新低，魔術也見證了他們本賽季最糟的的比賽。暴龍全場命中率更僅有29.5％同時創本賽季所有球隊單場命中率新低，而他們的兩分球命中率26.2％也是隊史最低。

經歷了這場慘敗，原先一直穩居聯盟戰績第1的暴龍直接讓出寶座，由近期7戰6勝的公鹿奪走，不過雙方差距僅不到1場勝差，加上暴龍勝場數較多，若及時調整仍有望重返龍頭，不過值得一提的是，公鹿在場均得分(116.5分)、場均籃板數(50.2個)以及內線命中率(60.8%)三項重要數據上同樣為聯盟第一

▲▼公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

▲由於暴龍慘敗，公鹿升至聯盟第一。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍魔術
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