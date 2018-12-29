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馬刺錯失2次罰球追平機會　金塊報2天前輸球之仇

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▲▼Jamal Murray。（圖／CFP）

▲莫瑞(Jamal Murray)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

馬刺與金塊3天內第2度交手，馬刺在終場前有2次可以用罰球追平比數的機會，但都沒把握住，金塊在控衛莫瑞(Jamal Murray)砍下31分之下，報了2天前在馬刺主場輸球之仇，以102比99擊敗馬刺。

金塊回到主場開賽就火力全開，莫瑞和約基奇(Nikola Jokic)兩人在首節都攻下9分，到了第二節1分59秒莫瑞的跳投命中後金塊將差距拉開到18分差，金塊在上半場以三分球18投9中的超高命中率以61比47領先。

第三節金塊前4分鐘僅僅攻下2分，讓馬刺趁勢追分，但約基奇秀了一次假投真傳美技讓克雷格(Torrey Craig)完成空中接力，在的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)的上籃命中後將比分追近到1分差，但莫瑞馬上得分讓金塊在三節打完仍有3分領先。

▲約基奇精彩空接。

金塊畢斯利(Malik Beasley)就連得5分，在他和約基奇的帶領下金塊曾將領先差距拉開到7分，馬刺展現韌性連得5分，加上畢斯利因左腳踝傷勢提前退場，莫瑞也在一次進攻中扭傷，馬刺在波圖爾(Jakob Poeltl)的罰求讓馬刺有追平機會，但他僅中1球，隨後金塊約基奇放進關鍵2分。

▲約基奇關鍵2分。

48.3秒時迪羅臣(DeMar DeRozan)製造約基奇的第6犯，2罰中1後將差距縮小到2分，懷特(Derrick White)藉由莫瑞的失誤製造克雷格的第6犯，他2罰中1再次錯失追平機會，金塊莫里斯(Monte Morris)製造犯規2罰俱中，馬刺最後一波進攻沒有獲得出手機會終場就以3分之差落敗。

約基奇犯滿離場但仍繳出21分9籃板9助攻，提前傷退的畢斯利攻下21分。馬刺得分最高的是艾德里奇的24分，迪羅臣攻下15分，馬刺全場罰球錯失9次是輸球的主因。

▼馬刺迪羅臣(DeMar DeRozan)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺金塊
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