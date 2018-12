馬刺錯失2次罰球追平機會　金塊報2天前輸球之仇

▲莫瑞(Jamal Murray)。(圖/CFP)

記者黃琮舜/綜合報導

馬刺與金塊3天內第2度交手,馬刺在終場前有2次可以用罰球追平比數的機會,但都沒把握住,金塊在控衛莫瑞(Jamal Murray)砍下31分之下,報了2天前在馬刺主場輸球之仇,以102比99擊敗馬刺。

金塊回到主場開賽就火力全開,莫瑞和約基奇(Nikola Jokic)兩人在首節都攻下9分,到了第二節1分59秒莫瑞的跳投命中後金塊將差距拉開到18分差,金塊在上半場以三分球18投9中的超高命中率以61比47領先。

第三節金塊前4分鐘僅僅攻下2分,讓馬刺趁勢追分,但約基奇秀了一次假投真傳美技讓克雷格(Torrey Craig)完成空中接力,在的艾德里奇(LaMarcus Aldridge)的上籃命中後將比分追近到1分差,但莫瑞馬上得分讓金塊在三節打完仍有3分領先。

Never know if the Joker is shooting or passing. pic.twitter.com/ibA60j7i0J