沃爾尋求名醫治療左腳跟　巫師3將缺陣輸僅9勝公牛　

▲沃爾(John Wall)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

巫師面臨傷兵潮,波特(Otto Porter)已經因為右膝傷勢缺席9場比賽,大前鋒莫里斯(Markieff Morris)也因為背部緊繃缺戰,主控沃爾(John Wall)在本季左腳跟傷勢反覆的情況下決定要去尋求醫療專家協助,在3人缺陣之下,巫師在主場以92比101遭到賽前僅拿9勝的公牛擊敗。

連續5季入選全明星賽的沃爾上季就因傷只打41場比賽。加上今(29)日與公牛之戰,沃爾本季已缺席4場比賽,雖然前3次缺陣都能馬上在下一戰歸隊,但根據教練布魯克斯(Scott Brooks)的說法,沃爾的傷勢是時好時壞。因此沃爾決定要去尋求曾經治療過柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)的名醫安德森(Robert Anderson)幫助。

▲巫師二哥畢爾(Bradley Beal)。(圖/CFP)

在沃爾缺陣下,巫師利用薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)打先發,在這場比賽他僅攻下9分,畢爾(Bradley Beal)則扛起進攻重任攻下全場最高34分,但公牛第三節反超後就一路領先到比賽結束,拉文(Zach LaVine)攻下全隊最高24分,馬卡南(Lauri Markkanen)14分14籃板都是公牛逆轉贏球的功臣。

沃爾本季平均可以繳出20.7分8.7助攻3.6籃板,如果經過診斷需要休息一段時間的話,對於目前13勝23敗排名東區第11名的巫師來說,無疑是一大損失。

▼拉文本日精彩表現。

@ZachLaVine with his second consecutive 20-point game since his return from injury.



24pts / 3 asts pic.twitter.com/Wq2ztzNAHt