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沃爾尋求名醫治療左腳跟　巫師3將缺陣輸僅9勝公牛　

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▲▼沃爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃爾(John Wall)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

巫師面臨傷兵潮，波特(Otto Porter)已經因為右膝傷勢缺席9場比賽，大前鋒莫里斯(Markieff Morris)也因為背部緊繃缺戰，主控沃爾(John Wall)在本季左腳跟傷勢反覆的情況下決定要去尋求醫療專家協助，在3人缺陣之下，巫師在主場以92比101遭到賽前僅拿9勝的公牛擊敗。

連續5季入選全明星賽的沃爾上季就因傷只打41場比賽。加上今(29)日與公牛之戰，沃爾本季已缺席4場比賽，雖然前3次缺陣都能馬上在下一戰歸隊，但根據教練布魯克斯(Scott Brooks)的說法，沃爾的傷勢是時好時壞。因此沃爾決定要去尋求曾經治療過柯瑞(Stephen Curry)和杜蘭特(Kevin Durant)的名醫安德森(Robert Anderson)幫助。

▲巫師二哥畢爾。（圖／CFP）

▲巫師二哥畢爾(Bradley Beal)。（圖／CFP）

在沃爾缺陣下，巫師利用薩托蘭斯基(Tomas Satoransky)打先發，在這場比賽他僅攻下9分，畢爾(Bradley Beal)則扛起進攻重任攻下全場最高34分，但公牛第三節反超後就一路領先到比賽結束，拉文(Zach LaVine)攻下全隊最高24分，馬卡南(Lauri Markkanen)14分14籃板都是公牛逆轉贏球的功臣。

沃爾本季平均可以繳出20.7分8.7助攻3.6籃板，如果經過診斷需要休息一段時間的話，對於目前13勝23敗排名東區第11名的巫師來說，無疑是一大損失。

▼拉文本日精彩表現。

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關鍵字： NBA沃爾巫師公牛
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