羅斯回娘家笑取24分、唐斯繳雙20　灰狼25分咬傷公牛

▲灰狼羅斯本季首度重返老東家公牛隊仍受球迷歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰狼26日出戰公牛，羅斯（Derrick Rose）本季首度重返老東家攻下24分，罰球時公牛球迷大喊MVP，唐斯（Karl Anthony Towns）繳出久違的20分、20籃板的雙20成績，兩人表現力抗公牛拉文（Zach LaVine）的28分，終場灰狼以119比94擊敗公牛。

公牛上一戰才取得本季久違的首度連勝，此役首節卻遭灰狼猛攻，灰狼於第一節就打出一波15比4攻勢，首節結束公牛就落後11分，第二節灰狼更多點開花，瓊斯（Tyus Jones）、簡恩（Gorgui Dieng）都參與得分行列，反觀公牛僅有拉文與馬卡南（Lauri Markkanen）兩人發揮，灰狼也因此於半場結束前將分差擴大至23分。

Derrick Rose puts up 24 to lead the @timberwolves to victory in Chicago! #AllEyesNorth pic.twitter.com/mkWkE7n6UV — NBA (@NBA) 2018年12月27日

▲灰狼羅斯回娘家攻下24分

下半場公牛雖然以菜鳥卡特（Wendell Carter Jr.）打出10比2攻勢反擊，但羅斯與科溫頓（Robert Covington）合力取下8分，灰狼威金斯（Andrew Wiggins）也加入戰局單節攻下6分，公牛第三節結束仍以18分落後，第四節公牛始終無法追上分差反遭灰狼擴大至20分，羅斯在切入進算後獲加罰機會，罰球時公牛主場球迷大喊MVP，他笑著罰進本場的第24分後下場休息，公牛未再追上比分。

D-Rose enjoyed the MVP chants in Chicago pic.twitter.com/X2T1Ry8OTs — ESPN (@espn) 2018年12月27日

▲灰狼羅斯回娘家罰球時獲主場球迷大喊MVP

羅斯此役攻下24分、3籃板、8助攻，唐斯繳出20分、20籃板，威金斯拿下14分，瓊斯與吉布森（Taj Gibson）各有13分與16分表現，公牛則以拉文的28分為最佳，馬卡南也有16分、7籃板表現，菜鳥卡特則有12分、9籃板。

▲公牛拉文。（圖／CFP）