羅斯回娘家笑取24分、唐斯繳雙20　灰狼25分咬傷公牛

▲灰狼羅斯本季首度重返老東家公牛隊仍受球迷歡迎。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

灰狼26日出戰公牛,羅斯(Derrick Rose)本季首度重返老東家攻下24分,罰球時公牛球迷大喊MVP,唐斯(Karl Anthony Towns)繳出久違的20分、20籃板的雙20成績,兩人表現力抗公牛拉文(Zach LaVine)的28分,終場灰狼以119比94擊敗公牛。

公牛上一戰才取得本季久違的首度連勝,此役首節卻遭灰狼猛攻,灰狼於第一節就打出一波15比4攻勢,首節結束公牛就落後11分,第二節灰狼更多點開花,瓊斯(Tyus Jones)、簡恩(Gorgui Dieng)都參與得分行列,反觀公牛僅有拉文與馬卡南(Lauri Markkanen)兩人發揮,灰狼也因此於半場結束前將分差擴大至23分。

Derrick Rose puts up 24 to lead the @timberwolves to victory in Chicago! #AllEyesNorth pic.twitter.com/mkWkE7n6UV