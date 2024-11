兩戰狂轟109分展火熱手感　國王福克斯率隊勝爵士

▲福克斯(De`Aaron Fox) 。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今(17日)沙加緬度國王坐鎮主場交手爵士,一哥福克斯(De'Aaron Fox)全場30投16中狂飆49分,加上昨天單場60分一役,福克斯24小時內狂砍109分展現絕佳手感;終場國王121比117喜迎主場勝利。

DE'AARON FOX IS HAVING HIMSELF AN UNREAL WEEKEND



His 109 points is the most over a 2-day span since Kobe Bryant in 2007. pic.twitter.com/5ZKzdJafnK