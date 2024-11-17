兩戰狂轟109分展火熱手感　國王福克斯率隊勝爵士

▲福克斯（De`Aaron Fox） 。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今（17日）沙加緬度國王坐鎮主場交手爵士，一哥福克斯（De'Aaron Fox）全場30投16中狂飆49分，加上昨天單場60分一役，福克斯24小時內狂砍109分展現絕佳手感；終場國王121比117喜迎主場勝利。

DE'AARON FOX IS HAVING HIMSELF AN UNREAL WEEKEND



His 109 points is the most over a 2-day span since Kobe Bryant in 2007. pic.twitter.com/5ZKzdJafnK [廣告]請繼續往下閱讀... November 17, 2024

由於薩波尼斯（Domantas Sabonis）與迪羅臣（DeMar DeRozan）背部緊繃缺戰，替補好手蒙克（Malik Monk）也受到腳踝傷勢高掛免戰牌，國王隊近期的進攻壓力全都落在福克斯一人身上，尤其是在背靠背比賽的第二戰。

開賽福克斯便迅速進入狀態，在首節的前九分鐘福克斯七投全中狂砍18分，當他在第二節得分突破20時，主場觀眾高喊MVP熱情助威，而國王也以64比63，帶著領先進入中場休息。

易籃後客隊爵士手感火燙，「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）與主控塞克斯頓（Collin Sexton）外線連發，爵士一度取得73比67反超，在這節爵士進攻大有斬獲，克拉克森（Jordan Clarkson）進球後幫助球隊94比90逆轉國王，帶著4分領先進入決勝節。

決勝節福克斯單節進帳14分，第四節進行到最後1分04秒，麥克勞克林（Jordan McLaughlin）命中三分，國王118比116超前；然而終場前13秒福克斯兩罰都沒進險些釀禍，好在下一波爵士被吹犯規，福克斯調整心態兩罰全中，最終國王121比117成功鎖定勝局。

賽後總計福克斯全場30投16中、罰球線上19罰14中狂飆49分、9助攻；杭特（Kevin Huerter）挹注18分；萊爾斯（Trey Lyles）也有17分的好表現。爵士方面，馬卡南25分；塞克斯頓18分；喬治（Keyonte George）19分。