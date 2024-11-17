今永曾說台灣比賽像工地！日本體感大巨蛋應援　記者手錶分貝警告

▲12強中華隊出戰日本隊，破三萬球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽台日大戰吸引34,882人進場，台灣球迷驚人的應援聲成為日本隊熱議話題，教練團中的金子誠在賽前會議就提醒球員，「今永昇太分享在台灣比賽時嚇到說像在工地。」

據日媒《Full Count》報導，觀眾幾乎都是地主台灣的球迷。伴隨著啦啦隊的舞蹈，不斷爆發出巨大歡呼聲。記者的智慧手錶測得105分貝，每當中華隊擊出安打時，都會出現「可能導致暫時性聽力損失」的警告。

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在這樣的環境下還能順利獲勝的日本隊，其實是繼承了前輩的智慧。在2019年上屆比賽也在板凳席的金子誠教練回憶：「我記得是在台中比賽時，當時投球的今永（現效力小熊隊）嚇了一跳，說像是耳邊有工地施工一樣。」在賽前會議中，他建議選手們先感受這個環境再做準備。

日本隊4位投手僅失1分。第6局2出局一、二壘有人時登板的鈴木昭太投手笑說，「台灣的應援很厲害，不過羅德的應援也很驚人。」戴著面罩的捕手坂倉將吾則透露一個畫面，「才木浩人從第一局就一直笑著，所以應該沒問題，看來大家都有心理準備了。」

▲12強中華隊出戰日本隊，破三萬球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）