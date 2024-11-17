溫班亞瑪膝傷缺陣　獨行俠厄文復出砍22分止4連敗

▲馬刺溫班亞瑪膝傷無法上場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天（17日）獨行俠在主場以110比93大勝黑衫軍馬刺，中止4連敗。板凳出發的獨行俠中鋒加福德（Daniel Gafford）貢獻22分、7籃板成關鍵角色，厄文（Kyrie Irving）傷後復出也砍22分。而馬刺賽前臨時宣布3天前曾單場砍50分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）無法出賽，是他們陷入苦戰的原因之一。

溫班亞瑪因為右膝瘀傷缺席比賽，被放入每日觀察名單。據了解，溫班亞瑪的右膝傷勢是在昨天（16日）面對洛杉磯湖人時出現的，他賽後曾提到自己的腿部「相當疲憊」。

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馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）日前驚傳輕度中風，目前兵符由37歲的助理教練強森（Mitch Johnson）暫代，針對陣中主力溫班亞瑪缺席，他認為其他球員是時候挺身而出，「我們不需要任何人單打獨鬥，我們需要傳球，要打得更快，並繼續保持場上的空間。」

馬刺由代替溫班亞瑪先發的柯林斯（Zach Collins）轟下全隊最高的20分，可惜三分球5投0中；前鋒尚潘尼（Julian Champagnie）則貢獻了13分，但他所有得分均集中在上半場。

本場是獨行俠後衛厄文右肩扭傷後復出的首場賽事，他與板凳出發的中鋒加福德同樣繳出22分，而加福德這場創下了本季個人得分新高，且獨行俠替補今日一共貢獻了54分，創下球隊本季替補群的最高總得分。

▲獨行俠後衛厄文。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠一哥唐西奇（Luka Dončić）本場手感不佳，僅得到16分，只比他的賽季最低的15分多1分，今天只出賽28分24秒也是個人本季新低。

獨行俠本場利用溫班亞瑪缺席的機會，無論是內線還是外線都大幅領先，三節過後，在禁區的得分為46比22。比賽關鍵分水嶺在第3節，獨行俠單節38比18取得大幅領先，並以59.1%的命中率遠超馬刺22.7%的投籃命中率，達拉斯終場以110比93大勝。

▲獨行俠替補中鋒加福德。（圖／達志影像／美聯社）