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湖人菜鳥射手飆27分被詹皇狂讚　戴維斯：他不出手我們會生氣

記者游郁香／綜合報導

湖人今年第17順位新秀柯奈特(Dalton Knecht)連2場頂替受傷的混血前鋒八村壘先發，打到第3節得分已突破20大關，最終他砍進5顆三分包辦了27分、7籃板，打出個人代表作，天王詹姆斯(LeBron James)大讚他的投籃與終結能力，戴維斯(Anthony Davis)則直呼，「他不出手，我們會生氣。」

洛城最近出現幾名傷兵，八村壘腳踝受傷連續高掛免戰牌，被拉上先發的瑞迪許(Cam Reddish)也出現腳踝和拇指傷勢，23歲的菜鳥射手柯奈特連2場扛起先發重任，展現火燙手感，他今(17)日出戰鵜鶘，第3節得分就突破20分，刷新個人生涯最高19分的紀錄。

柯奈特單場17投10中，以逼近6成的命中率飆出27分、7籃板和2助攻，另有2抄截， 拿手的三分10投5中，末節還上演一記暴扣，並命中最後0.1秒鎖定勝局的2罰，幫助湖人以104比99豪取5連勝。

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▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人菜鳥柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

柯奈特賽後特別感謝帥哥教頭瑞迪克(JJ Redick)在他開季面臨狀態起伏時，仍給他信心，「JJ對我有很大的信任，只是要我上場做我該做的事，投籃、突破上籃並找到隊友。」

柯奈特是今年選秀會第17順位新秀，湖人在選秀前並沒有邀請他來試訓，他們不認為能用手上的17號籤選到這位「大齡射手」。不過可能是因為柯奈特念了5年大學，年紀已經來到23歲，他的選秀順位滑落，湖人最終幸運「撿到寶」。

談到柯奈特今日的好表現，洛城天王詹姆斯表示，自己並不感到意外，「他的投籃和終結能力，對任何人都能得分。他身高6呎8到6呎9吋，有很快的出手速度，所以他不需要花很長時間就能出手。」

▲▼湖人菜鳥射手柯奈特。（圖／路透）

▲湖人菜鳥射手柯奈特。（圖／路透）

詹皇還提到，柯奈特的運動能力常被對手忽略，他常常命中三分後，接著就往籃下突破得分，這一戰多次上演，「這對我們來說非常重要，尤其是在八村壘和瑞迪許都缺席的情況下。」

本季打出MVP表現的戴維斯則說，「每次他投籃，我們都覺得球會進。所以當他不出手，我們會感到非常沮喪和生氣，他是一位出色的球員。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇戴維斯AD柯奈特Dalton Knecht

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