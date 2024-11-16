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58歲前拳王泰森輸了！不敵27歲網紅　魔術強森嘆可悲：看不下去

記者游郁香／綜合報導

曾是「史上最年輕重量級世界冠軍」的58歲前拳王泰森(Mike Tyson)，今(16)日與美國27歲網紅拳擊手保羅(Jake Paul)展開「運鈔車之戰」，儘管泰森贏了前2回合，但保羅隨後找到了節奏，雙方鏖戰8個回合，最終由保羅贏得這場相差31歲的對決，NBA傳奇魔術強森(Magic Johnson)感嘆很可悲、看不下去。

▲▼58歲前拳王泰森不敵27歲網紅保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲58歲前拳王泰森不敵27歲網紅保羅。（圖／達志影像／美聯社）

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這場比賽原定今年7月舉行，因為泰森身體臨時出狀況而延到今天，兩人在德州AT&T體育場對決，由Netflix轉播，但很多線上的觀眾因為串流問題根本無法看比賽，還有一些人是不忍看到「前拳王」的慘樣而關掉連結，泰森在擂台上努力不讓自己倒下，這一幕對看過他風光模樣的人來說，實在很難接受。

儘管泰森在前兩回合中獲勝，但保羅很快找到了自己的節奏，他此戰出拳278次，有效擊打次數達到78次，泰森出拳97次，有效擊打只有18次，最終兩人熬戰了8個回合，由保羅收下職業生涯第11勝。

▲▼58歲前拳王泰森不敵27歲網紅保羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲58歲前拳王泰森。（圖／達志影像／美聯社）

最後幾個回合引來了AT&T體育場觀眾的噓聲，兩位選手都沒有做出太多努力，NBA傳奇球星魔術強森感嘆，「真的很悲哀，可悲。我看不下去，就關掉了。看到泰森這樣真的很悲哀，因為我參與了每一場他的比賽。今晚的比賽對拳擊運動來說並不怎麼好。」

今年6月滿58歲的拳王泰森，20歲時就成為史上最年輕的重量級世界冠軍，職業生涯共贏得50場比賽，其中44場KO獲勝，被公認是最偉大的拳擊手。在今天之前，他前一次參加比賽得追溯到2020年11月對上瓊斯(Roy Jones Jr.)的表演賽，該場比賽以平局告終。

關鍵字： 拳擊泰森Mike TysonNBA魔術強森

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