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BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

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▲▼丹麥公開賽,戴資穎（圖／CFP）

▲戴資穎。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）27日公布了最新一周的世界排名，也是今年最後一次的排名，男單、女單、男雙、女雙、混雙五項目的前10名仍和上周相同，世界球后戴資穎持續領跑女單，和第2名的日本奧原希望，仍有14360分的差距。

戴資穎世界球后的寶座來到第107周，雖然今年在年總決賽、香港公開賽傷退無法冠軍，但仍不影響排名，持續領跑女單，並在今年創下8冠的紀錄（（印尼大師賽、全英公開賽、亞錦賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、亞運女單金牌、台北公開賽、丹麥公開賽），積分不但進入10萬分俱樂部更創下女單史上最高，加上31連勝的霸業。

戴資穎的107周僅次於大陸王儀涵的116周、張寧的122周還有李雪芮的124周，不過明年度仍大有可為，女單2至10名依序為奧原希望、年終總決賽冠軍的印度辛度（Pusarla V. Sindhu），大陸陳雨菲、日本山口茜、西班牙瑪琳（Marolina Marin）、大陸何冰嬌、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、印度塞娜（Saina Nehwal），以及華裔美籍張蓓雯。

▼周天成。

▲▼ 羽球年終賽,周天成。（圖／CFP）

男單部分前10名則沒有變化，依舊由日本球王桃田賢斗領跑，第2名為大陸石宇奇，第3則是台灣男單一哥周天成、大陸諶龍、南韓一哥孫完虎、丹麥安賽龍（Viktor Axelsen）、印尼金廷（Anthony Ginting）、印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、蘇吉亞托（Tommy Sugiarto），以及日本西本拳太。

男雙部分，雙麟配陳宏麟／王齊麟仍排名第4，初次打進年終總決賽的廖敏竣／蘇敬恆排在第12、李哲輝／李洋的雙李配在第17；混雙組合王齊麟／李佳馨排在第16。

而五大單項目中，目前男單、女單、男雙、混雙的世界第一組合及球員，積分都已經突破10萬分，僅有女雙還未能突破，目前女雙世界第一為日本組合福島由紀／廣田彩花，積分為96558。

▼雙麟配。

▲▼ 羽球年終賽,男雙組合陳宏麟／王齊麟。（圖／CFP）

關鍵字： 世界羽聯BWF周天成桃田賢斗戴資穎bwf排名
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