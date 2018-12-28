大專足聯／去年亞軍北市大3比0力壓台體　B組第一晉級8強

▲北市大進球，白劭宇、黃俊聞開心慶祝。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級28日進行B組最後一天賽事，將產生最後4強，最後重頭戲是台體和去年亞軍的北市大兩強相爭，拿下這場就能以分組第一晉級，要對上淡江，最終北市大靠著魏于鈞、陳瑞杰、黃俊聞攻進台體球門，順利以3比0順利贏球。

雙方交手兩邊一開始氣勢都很嗨，加油聲互拼大聲，上半場節奏都很快，不過上半場第6分鐘，魏于鈞把握機會進球領先，北市大1比0進入下半場，下半場北市大掌握比賽節奏，台體反攻幾球都錯過機會，讓北市大接連找到空隙，第60、65分鐘陳瑞杰、黃俊聞接連射門得分。

▼大專盃, 北市大vs台體，黃俊聞攻進第3球 。

北市大最終沒能讓台體破門，以3比0贏球，雙方去年在4強賽交手，北市大以2比1拿下闖進決賽，今天順利贏下之後以分組第一晉級8強，將要對上A組第4的淡江，賽後總教練張武業提到，「球隊比較年輕，這場上半場比較沉不住氣上半場節奏快，幾乎沒有在持控球。」

張武業表示，「球隊的年齡層就比較小，後來換了幾個比較資深下去就比較好一點，加上比較早進球，他們自信心也比較有，節奏就掌握比較好，這場比賽用掉5個換人名額，加上前幾場預賽在進球穩定後，有都更換小將上場，換新的球員累積經驗，比較有穩定度。」

「今年目標還是冠軍吧。」張武業說，「當然球賽一直在變，選手受傷狀況也要調整，但就是穩紮穩打，不要像今天上半場這樣打順風球，對於之後的比賽就一步步來，求穩定表現。」