大專足聯／文化退陸官搶下B組第三晉8強　將對南華一拼復仇

▲大專盃, 文化vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級28日進行B組最後一天賽事，將產生最後4強，第三場比賽由文化大學出戰陸軍官校，文化若能順利贏球，將取得分組第三，最終文化以9比0勝出，確定晉級8強，前鋒許富提到，「今年希望可以拼進到前4強。」

上半場第12分鐘文化阿魯先馳得點1比0領先，雙方互有攻防，文化有幾波不錯的進攻機會，可惜頻頻掉球和出界，沒能把握住，下半場第42分鐘許富門前吊球得分，第 45分鐘謝冠倫門前單刀起腳進球，文化以3比0進入下半場。

下半場文化擴大領先優勢，終場以9比0結束比賽，其中廖偉翔、阿魯、許富、謝冠倫都各進兩球，隊長唐偉泰也有進球，順利拿下這場比賽後，文化確定以分組第三名晉級8強，將要碰上A組第二名、全是巴西陣容的南華大學，也讓球員們非常期待。

文化在前一場以0比8輸給北市大，今天對上陸官勢必要贏球，否則將對上A組第一的輔大，特別的是，文化去年大專盃拿下第6名，就是輸給南華大學，此次在8強賽再度交手，許富提到，「對上北市大實力有落差，就是輕鬆打，讓一些還沒有上場的球員跑一跑，如果要拼一定會有人受傷，或是拿牌，那就拼交叉賽。」

許富說，「南華今年不錯，但是輔大（踢平）自己沒有把握進攻機會，我們去年也有對南華，感覺他們有滿多新的，就好好踢，每場比賽都當最後一場去努力，像是今天應該要贏的比賽，上半場大家太緊張，還沒進入狀況，大家再溝通一下就比較輕鬆去打，希望有機會可以進前4，以前好幾年都剛好第6，就算是第4名也很開心，再對上南華就拼一下，贏了就前4了。」

▼許富在對上陸官比賽梅開二度。