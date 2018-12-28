SBL／林韋翰「雙二十」難度超大　歷史唯一靠助攻達標、本土第4位

▲林韋翰25分、20助攻歷史第一位靠助攻創雙二十。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

林韋翰28日面對台銀狂轟25分、20助攻，一口氣刷新半場最多助攻數、單場最多助攻數、本土第4位雙二十 3項歷史紀錄，更難仍可貴的是今晚之前，歷史總共130次雙二十都是得分、籃板，唯獨林韋翰是得分、助攻達標。

前達欣球星田壘在SBL元年2004年2月28日，斬獲23分、24籃板，成為歷史第一位締造者，到了第4季聯盟有條件的開放洋將之後，緯來獵人的桑德斯（Jonathan Sanders）才在2007年1月14日成為第2位單場雙二十，加上第5季轉戰米迪亞精靈，桑德斯來台2季一共寫下16次雙二十。

直到第6季前裕隆球星曾文鼎，在2009年2月22日拿下22分、22籃板，成為歷史第3位、第2位本土雙二十。曾文鼎之後的本土雙二十，要等到第13季台啤周伯勳2016年2月26日寫下的24分、21籃板。

得分、籃板雙二十對於洋將來說難度並不大，本季裕隆的洋將桑尼（Sani Sakakini）以及金酒的夏普（Walter Sharpe）都曾達標，在28日之前SBL歷史累積了130次全數都是得分、籃板雙二十，而本土球員只出現了3次。

▲桑尼（Sani Sakakini）上前恭喜林韋翰。（圖／籃協提供）

但是得分、助攻就相當不容易，且過去的SBL單場助攻紀錄是桑德斯在第5季所締造的17次。林韋翰今晚新竹體育館面對台銀，半場就豪取18分、12助攻，改寫現富邦勇士助教吳永仁第10季2012年11月25日的10次歷史半場最多助攻紀錄。

林韋翰全場猛轟25分、20助攻，刷新第14季面對台銀的24分生涯最佳得分紀錄，單場20助攻改寫歷史紀錄，還成為歷史第4位本土雙二十，更是歷史第一位得分、助攻雙二十。