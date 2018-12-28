運動雲

> >

SBL／林韋翰「雙二十」難度超大　歷史唯一靠助攻達標、本土第4位

ETtoday運動雲

▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

▲林韋翰25分、20助攻歷史第一位靠助攻創雙二十。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

林韋翰28日面對台銀狂轟25分、20助攻，一口氣刷新半場最多助攻數、單場最多助攻數、本土第4位雙二十 3項歷史紀錄，更難仍可貴的是今晚之前，歷史總共130次雙二十都是得分、籃板，唯獨林韋翰是得分、助攻達標。

前達欣球星田壘在SBL元年2004年2月28日，斬獲23分、24籃板，成為歷史第一位締造者，到了第4季聯盟有條件的開放洋將之後，緯來獵人的桑德斯（Jonathan Sanders）才在2007年1月14日成為第2位單場雙二十，加上第5季轉戰米迪亞精靈，桑德斯來台2季一共寫下16次雙二十。

直到第6季前裕隆球星曾文鼎，在2009年2月22日拿下22分、22籃板，成為歷史第3位、第2位本土雙二十。曾文鼎之後的本土雙二十，要等到第13季台啤周伯勳2016年2月26日寫下的24分、21籃板。

得分、籃板雙二十對於洋將來說難度並不大，本季裕隆的洋將桑尼（Sani Sakakini）以及金酒的夏普（Walter Sharpe）都曾達標，在28日之前SBL歷史累積了130次全數都是得分、籃板雙二十，而本土球員只出現了3次。

▲▼林韋翰 雙二十紀錄之夜。（圖／籃協提供）

▲桑尼（Sani Sakakini）上前恭喜林韋翰。（圖／籃協提供）

但是得分、助攻就相當不容易，且過去的SBL單場助攻紀錄是桑德斯在第5季所締造的17次。林韋翰今晚新竹體育館面對台銀，半場就豪取18分、12助攻，改寫現富邦勇士助教吳永仁第10季2012年11月25日的10次歷史半場最多助攻紀錄。

林韋翰全場猛轟25分、20助攻，刷新第14季面對台銀的24分生涯最佳得分紀錄，單場20助攻改寫歷史紀錄，還成為歷史第4位本土雙二十，更是歷史第一位得分、助攻雙二十。

關鍵字： SBL林韋翰裕隆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

認養斗六棒球場　運動家董座廖了以團隊得標

卡特可能打到47歲？老飛人承諾再比灌籃大賽但有「前提」

中職／林泓育季中提前換約加薪　續約3年最高月薪80萬

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

讀者回應

﻿

最新新聞

1SBL／林韋翰不在乎個人紀錄

2能仁、永仁挫衛冕軍　28日外卡賽

3SBL／林韋翰「雙二十」難度超大

4隱瞞傷勢上場　周季葳哭著道歉

5富邦好幸福　有同事王建民專屬見面會

熱門新聞

1認養斗六棒球場　運動家董座得標

2還不知道終點在哪　卡特打到47歲？

3林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

4平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

5哈波、馬查多對洋基最感興趣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366