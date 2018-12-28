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SBL／林韋翰25+20首位得分、助攻「雙二十」　4創歷史紀錄

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▲裕隆桑尼、林韋翰。（圖／籃協提供）

▲林韋翰。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL睽違4年回到新竹體育館，林韋翰火力全開半場狂砍18分、12助攻，全場轟炸25分、20助攻，不僅刷新個人得分新高，還打破吳永仁的半場最多助攻紀錄、前米迪亞洋將桑德斯的17次單場最多助攻紀錄，更是歷史首位得分、助攻「雙二十」、歷史第4位本土球員單場雙二十，終場裕隆106比98擊敗台銀。

台銀流暢的節奏，羅德尼（Rodney Alexander）、吳祐任外圍開砲開局打出8比0攻勢，逼得裕隆喊出暫停，所幸回到場上立即修正問題追到4分差距，次節裕隆調整防守戰略採3-2，有效的限制台銀，加上林韋翰大爆發，單節15分進帳，半場18分、12助攻，刷新吳永仁第10季2012年創下的10次半場最多助攻紀錄，幫助裕隆55比50反超前。

易籃後，台銀僅靠史密斯（Gregg Smith）苦撐，被裕隆慢慢地擴大分差，決勝節裕隆前3分鐘就拉出12比3攻勢取得18分優勢奠定勝基，且林韋翰再比賽倒數1分42秒，妙傳桑尼（Sani Sakakini）空手走位，拿下本場第18次助攻刷新SBL歷史助攻紀錄。

林韋翰生涯前兩個賽季在裕隆發展不如預期，第11季轉戰金酒之後證明身手在第15季重返裕隆的懷抱成為球隊主控，並且在助攻有很大的進步，上季場均5.6次，本季再成長到生涯最佳6.1次，8.1分則是生涯第二高。

林韋翰此役斬獲25分、20助攻，不僅超越第14季面對台銀所創下的24分生涯紀錄，19次助攻更是改寫前米迪亞洋將桑德斯（Jonathan Sanders）於第5季締造的17次助攻聯盟紀錄。

前達欣球星在SBL元年2004年2月28日攻下23分、24籃板，締造歷史第一位單場雙二十，同時也是第一位本土球員，接著第6季2009年2月22日前裕隆球星曾文鼎單場22分、22籃板，台啤的周伯勳也在第13季2016年以26分、21籃板加入行列，今晚的林韋翰是歷史第4位達標本土球員。而SBL走到第16季超過百次的單場雙二十，林韋翰是唯一靠著得分、助攻達成，其他都是得分與籃板。

關鍵字： SBL裕隆林韋翰
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