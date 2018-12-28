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進入聯盟僅5年　字母哥總得分上升至公鹿隊史第11

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▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波得分上升至隊史第11。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

公鹿繼聖誕大戰後28日再次與尼克交戰，不過尼克未能成功踢館，終場仍以96比112落敗，回到自家主場的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)同樣有著爆炸性演出，全場狂轟34分，14籃板，這也讓他在公鹿短短5年，總得分來到7572分超越過去90年代後衛皮爾斯(Ricky Pierce)排至隊史第11。

面對實力較弱的尼克，雖然上半場戰況膠著，不過進入第三節戰況直接翻轉，公鹿也提前收下勝利，即便「字母哥」與坎特發生衝突，仍不影響他強勢發揮，全場飆了34分，14籃板，讓他總得分來到7572分，一舉上升至隊史第11位，而排第10的同樣為90代前鋒考明斯(Terry Cummings)的9290分，對於「字母哥」而言仍有很大差距。在公鹿隊史得分第一的則為傳奇中鋒「天鈎」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的14211分。

「字母哥」自2013年被公鹿選中至今5個賽季，每一年都有所成長，在基德(Jason Kidd)的帶領以及讓他改打控球後，完全讓安戴托昆波成為一名無法阻檔的「控球前鋒」儘管他投籃能力仍是弱勢，但他衝擊籃框能力依舊可怕，在籃下命中率高達80.1％。目前本賽季至今「字母哥」場均上場33.9分鐘，可以攻下26.5分，12.8籃板，5.9助攻，投籃命中率58.4％在他帶領下公鹿目前取得24勝10敗，東區第2的戰績。

▲▼公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

▲字母哥帶領公鹿至今取得東區第2戰績。（圖／CFP）

關鍵字： NBA公鹿安戴托昆波
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