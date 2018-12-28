湖人領先15分到被絕殺　華頓：有詹姆斯結局會不同

▲湖人總教練華頓(Luke Walton) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

湖人本季在首度少了詹姆斯(LeBron James)的情況下出賽，雖然湖人三少英格雷(Brandon Ingram)、庫茲馬(Kyle Kuzma)和博爾(Lonzo Ball)合計攻下75分，並曾在第四節中段還保持15分領先，但國王波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)投進絕殺三分球讓湖人以116比117落敗，賽後湖人總教練華頓(Luke Walton)就直言如果詹姆斯在場上結局可能會有所不同。

▲湖人球星詹姆斯(LeBron James)。（圖／達志影像／美聯社）

面對本季打出驚奇的年輕國王，湖人年輕小將一路和對手緊咬，在第四節6分44秒時還一度握有15分領先，但隨後被聯盟中最會打關鍵時刻比賽的國王步步追近，在4.6秒湖人領先1分的情況下，英格雷獲得2罰機會只命中1球，波格丹維奇在錢德勒(Tyson Chandler)面前投進三分球完成絕殺。

BOGI CALLED GAME! pic.twitter.com/E5GxrKJF2A — Sacramento Kings (@SacramentoKings) 2018年12月28日

▲國王波格丹維奇三分絕殺。

湖人總教練華頓賽後接受採訪時表示，「聯盟中的球員都很厲害，如果我們在前面有做好該做的，就不用擔心27呎外的投籃會不會進了。這是我們第一次在比賽結束前沒有詹姆斯，我想如果他有出賽結局可能會有所不同。」

此戰繳出20分9籃板12助攻亮眼表現的博爾在賽後說，「我們最後打了太多單打，偏離了我們一開始的計畫。」他在最後1分42秒送了福克斯(De’Aaron Fox)一個關鍵火鍋，但是卻因為在第三節抽筋而讓他馬上就退場。

▼湖人隊博爾（Lonzo Ball）此戰表現優異。（圖／CFP）