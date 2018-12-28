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哈波、馬查多對洋基的興趣都大於費城人　但洋基不打算補外野

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖左）哈波（Bryce Harper）與（圖右）馬查多（Manny Machado）都對洋基比較感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

費城人球迷看到這消息可能會有些失望，根據外媒28日報導，哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）兩位自由市場最大咖對於洋基的興趣都大於費城人，不過洋基總管凱許曼（Brian Cashman）已經多次表態，由於外野擁擠不考慮哈波。

根據《New York Post》記者謝爾曼（Joel Sherman）台灣時間28日凌晨報導，不管是哈波還是馬查多雖然很喜歡費城人，但他們都對於效力洋基更感興趣。但對於哈波的壞消息就是，洋基已經表態不會爭取他。

凱許曼在冬季會議上就向媒體表示，很驚訝他們到現在都還在問他有關爭奪哈波的問題，因為洋基的外野已經擁有賈德納（Brett Gardner）、「法官」喬志（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）以及希克斯（Aaron Hicks）4人。

儘管《MLB Network》記者摩洛西（Jon Morosi）曾指出，洋基內部討論過網羅哈波然後讓他改守一壘，但最後得到的結論是「不切實際」而作罷。相較於哈波，洋基還比較需要能夠守遊擊、三壘的馬查多，來分擔休賽期動右肘Tommy John手術，確定缺席開幕戰的葛雷格里斯（Didi Gregorius）的壓力。

馬查多對於費城人、洋基也都充滿興趣，這位4屆全明星在結束與白襪的面談後，上週分別面談了這兩支球隊。

對於費城人球迷的好消息是，費城人的老闆密德爾頓（John Middleton）曾告訴《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale），儘管這樣做可能不明智，但他們已經做好好花大錢的準備。

關鍵字： 洋基費城人馬查多哈波
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