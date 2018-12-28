38歲克魯茲4年敲163轟　1年1430萬美元加盟雙城

▲克魯茲（Nelson Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管已經38歲高齡，克魯茲（Nelson Cruz）仍獲得一份大合約，以1年1430萬美元加盟雙城。生涯6度入選全明星的克魯茲幾乎沒有衰退的跡象，近4年效力水手敲出163發全壘打傲視全聯盟，而生涯獲得的兩座銀棒獎都是在這4年間所獲。

生涯大多鎮守外野的克魯茲，近4個賽季在水手擔任指定打擊，儘管今年7月滿38歲仍維持不錯的身手，2015年到2018年平均打擊三圍.284/.364/.546，期間敲出163發全壘打更是聯盟第一，連續2年入選全明星，絲毫沒有衰退的跡象。

走向重建的水手沒有留下這名6屆全明星、2屆銀棒獎得主，光芒、太空人以及白襪都曾經對克魯茲表示興趣，最終在27日與雙城達成1年1430萬美元，附帶2020年30萬美元買斷1200萬美元的協議加盟。

雙城在2017年睽違7季打進季後賽，今年卻退步了9勝以78勝84敗美聯中區第2作收，讓91勝的印地安人輕鬆分區封王。

雙城休賽期動作頻頻，總教練莫里特（Paul Molitor）轉任管理，讓比克魯茲小14個月的37歲巴爾戴利（Rocco Baldelli）接手，寫下歷史大聯盟最年輕教頭紀錄。另外還撿走光芒指定讓渡的30轟強打克隆（C.J. Cron）頂替看板球星茂爾（Joe Mauer）退休遺留空缺。