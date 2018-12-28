運動雲

> >

38歲克魯茲4年敲163轟　1年1430萬美元加盟雙城

ETtoday運動雲

▲克魯茲Nelson Cruz。（圖／達志影像／美聯社）

▲克魯茲（Nelson Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管已經38歲高齡，克魯茲（Nelson Cruz）仍獲得一份大合約，以1年1430萬美元加盟雙城。生涯6度入選全明星的克魯茲幾乎沒有衰退的跡象，近4年效力水手敲出163發全壘打傲視全聯盟，而生涯獲得的兩座銀棒獎都是在這4年間所獲。

生涯大多鎮守外野的克魯茲，近4個賽季在水手擔任指定打擊，儘管今年7月滿38歲仍維持不錯的身手，2015年到2018年平均打擊三圍.284/.364/.546，期間敲出163發全壘打更是聯盟第一，連續2年入選全明星，絲毫沒有衰退的跡象。

走向重建的水手沒有留下這名6屆全明星、2屆銀棒獎得主，光芒、太空人以及白襪都曾經對克魯茲表示興趣，最終在27日與雙城達成1年1430萬美元，附帶2020年30萬美元買斷1200萬美元的協議加盟。

雙城在2017年睽違7季打進季後賽，今年卻退步了9勝以78勝84敗美聯中區第2作收，讓91勝的印地安人輕鬆分區封王。

雙城休賽期動作頻頻，總教練莫里特（Paul Molitor）轉任管理，讓比克魯茲小14個月的37歲巴爾戴利（Rocco Baldelli）接手，寫下歷史大聯盟最年輕教頭紀錄。另外還撿走光芒指定讓渡的30轟強打克隆（C.J. Cron）頂替看板球星茂爾（Joe Mauer）退休遺留空缺。

關鍵字： 克魯茲雙城水手
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

熱門新聞

平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人　陳偉殷唯一外籍

唐西奇賽前練假摔全場獲12罰　網友：根本是白色哈登

中職／吸收別隊釋出球員？　蘇泰安：先等合約談完

38歲克魯茲4年敲163轟　1年1430萬美元加盟雙城

爆米花／李承恩開轟無用　桃園航空城苦吞15連敗

湖人新一代禁區猛獸進步神速　祖巴奇：不斷和朗多3打3

讀者回應

﻿

最新新聞

1哈波、馬查多對洋基最感興趣

2林泓育提前換約加薪　續約3年月薪80萬

3輔大A組第一晉級　八強獎金出爐

4克魯茲1年1430萬美元加盟雙城

5北市大門將：對台體面子不能輸

熱門新聞

1平成30年！防禦率、被打擊率1字頭僅7人

2唐西奇練假摔獲12罰遭諷像哈登

3吸釋出？　蘇泰安：先等合約談完

4克魯茲1年1430萬美元加盟雙城

5李承恩開轟但桃園航空城15連敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366