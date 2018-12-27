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諸羅山盃／個頭嬌小火力卻猛爆　IBA東西扣倒東園奪首冠

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▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，北市東園。（圖／記者黃詩崴攝）

▲2018諸羅山盃IBA東西拿下隊史首冠。（圖／記者黃詩崴攝）

記者黃詩崴／嘉義報導

第21屆諸羅山盃由IBA東西聯隊擊敗北市東園拿下冠軍，這也是連續8屆由日本聯軍球隊拿下冠軍。相比去年拿到第三名的東西，今年球員的身材比較矮小，但是總教練小關雅弘認為今年的球員非常努力練習，也為東西拿下隊史首冠。

▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

▲IBA東西總教練小關雅弘。（圖／記者黃詩崴攝）

IBA東西聯軍陣中有不少矮小球員，可以說是四強球隊中身材最不起眼的，不過在打擊方面卻是相當火爆，冠軍賽面對北市東園國小，僅以4局就轟下10分提前扣倒對手。小關雅弘不諱言地說，「去年參賽時球員身材都很好，因此來參賽時相當有自信，不過最終只拿到第3名，不過今年在身材上反倒沒有優勢下，還能表現這麼好，全都靠著球員在練習的努力。」

▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，北市東園。（圖／記者黃詩崴攝）

▲IBA東西開路先鋒島崎健太郎。（圖／記者黃詩崴攝）

教練也在賽後特別提及，背號10號的島崎健太郎，身為球隊的開路先鋒，6年級了只有145公分，賽會初期的狀態並不太理想，但是越打越好，也讓球隊在複賽後首局都能夠有得分機會。島崎健太郎接受訪問笑著說，「球打得好不好跟身高沒有關係」他也很喜歡吃台灣的小籠包跟鮮蝦燒賣。

▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，北市東園。（圖／記者黃詩崴攝）

▲IBA東西今岡勇哉（左）、島崎健太郎（右）。（圖／記者黃詩崴攝）

本次東西陣中最讓人驚艷的莫過於3棒今岡勇哉，身高僅有140公分可是卻屢屢將球敲得老遠，賽後接受訪問他表示，「知道自己身材不好所以更加努力的去練習，覺得對手的實力也相當出色。」冠軍賽完美壓制東園打線的中條和也，最終也獲得大會MVP，以及打擊獎第二名的殊榮。

在冠軍戰輸球屈居亞軍的東園國小，因為平時都是練硬式為主，也沒有為這次比賽改練軟式。總教練賴敏男提到，「我們的小朋友表現不錯了，軟式棒球的甜蜜點不好抓，平常軟式比賽一場能敲個4、5支安打就很不容易了，沒想到他們不到4局就可以打10支安打，只能說太厲害！

▼北市東園拿下賽會平隊史紀錄的亞軍。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼2018諸羅山盃，IBA東西，北市東園。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 諸羅山盃北市東園IBA東西冠軍
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