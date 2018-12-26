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那瑪夏鄉產國手　林子偉呼籲原住民打棒球要「跟對人」

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▲與林子偉同樣來自那瑪夏的高苑學弟孔念恩、翁耀宗。（圖／記者楊舒帆攝）

▲與林子偉同樣來自那瑪夏的高苑學弟孔念恩、翁耀宗。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

那瑪夏鄉孕育出不少棒球好手，民生國小愛打棒球小朋友會轉學到高雄市有球隊的學校發展，校長認為出外競爭對他們來說也是好事，不過對於原住民朝運動發展，林子偉則想提醒後輩要「跟對人。」

民生國小校長打亥．伊斯南冠．发拉菲打趣地說，「有些運動神經好的，可能3年級後就不見了，不過這對他們來說是好事，民生這邊人數不多，即使用從3年級至6年級湊足人數，勉強組隊也無法跟外面的球隊拚。」

林子偉的哥哥林子涵，還有表哥林祐樂家裡3兄弟都是從民生國小轉學到忠孝國小打棒球，外甥蕭憶銘剛從高苑畢業加盟富邦悍將，目前高三的二壘手翁耀宗是與林子偉有遠親關係的國手，比翁耀宗小兩屆的龔念恩也是同鄉。林子偉、林祐樂、翁耀宗都有U18國手資歷。

翁耀宗升上高三，他回想國小時還先拒絕過金潭總教練，是學弟鼓吹之下才展開棒球路，高一的孔念恩自己愛打棒球，下山就讀鼓山國小，兩人都是二壘手。

林子偉登上大聯盟，成為部落青年的榜樣，不過他也提到，「原住民天分都不錯，但很多都只用天分，應該要有後天的努力才行。而且還有一點很重要，如果打棒球，要跟學長學好的，不要學壞的。每個學校都有不同的人，也會有帶壞別人的人，原住民小孩在山上生活，對市區的事物不熟悉，重點是不要跟錯人。」

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林子偉回饋那瑪夏鄉。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 林子偉那瑪夏
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