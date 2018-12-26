爆米花／陳毅宏包辦3打點　合庫6連勝戰績第一

▲合庫陳毅宏。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟26日在澄清湖棒球場進行3場賽事，新北市10比3擊敗台北興富發，崇越隼鷹7比1撂倒台南市，合庫3比2險勝台壽保。

新北市與台北興富發前7局投手戰，新北市僅以2比1領先，不過8局上新北市一輪猛攻，李君國安打後，連兩棒短打戰術，林鴻偉、劉任傑安打串聯，曹家淵再補一棒，單局灌進5分奠定勝基。王駿昊投6.1局被敲出5支安打，僅在7局下被黃家偉敲出全壘打而失1分，拿下勝投。

崇越隼鷹與台南市雙方先發投手表現出色，台南市李峻旗直到7局上被張皓緯敲全壘打才失1分，崇越鄭智鴻7局也只失1分，關鍵8局上崇越由首棒楊振裕二壘安打帶動，此局一口氣超前4分，9局上楊振裕又建功，轟出全壘打加上姜建銘二壘安打拉開比數，最終以6分差獲勝，鄭智鴻奪6K拿勝投。

合庫首局就靠著台壽保先發佟百聖控球失準，以兩個保送攻占得點圈，陳毅宏安打掃回2分，5局上柯景翰、陳毅宏都敲二壘安打再添1分，陳毅宏包辦全部分數3打點。合庫派吳昇峰先發，2局下1保送、1保送失1分，6局又被敲兩安打再失1分，換投後止血，牛棚黃騰宥、唐嘉駿、王正浩接連登板，順利守勝。

目前戰績合庫13勝3敗居第一，崇越隼鷹13勝4敗，新北市10勝4敗，台南市7勝7敗，綺麗珊瑚5勝8敗，台壽保5勝12敗，台北興富發5勝12敗，桃園航空城0勝14敗。