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城市盃／朴英賢包辦2座打擊獎+MVP　偶像是吳昇桓

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▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠，朴英賢奪MVP。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

韓國京畿道「二刀流」朴英賢26日在城市盃國際青少棒錦標賽投打俱佳，囊括2座打擊獎加上最有價值球員，不過他卻說比較喜歡當投手，偶像是吳昇桓。

朴英賢為京畿道王牌，國小曾有國際賽經驗，他冠軍戰敲出關鍵二壘安打幫助球隊追近至落後1分，後援5.2局無失分，飆出5次三振，也拿下勝投。

京畿道總教練李在重說，「他從國小二年級就開始打球，雖然面對危機會有壓力，不過他過去有很多這種經驗，所以心臟夠大顆，他無論投打都很厲害，投球最快達142公里。」

朴英賢面對危機時仍不慌亂，他說，「我相信守備，我想著要壓制打者。」他囊括最有價球員、全壘打獎和打點獎，是他生涯第2次同時獲得3座獎項，不過他卻說，「比較喜歡投球。」

朴英賢的偶像是吳昇桓，「因為他球速很快，控球好，球速很快，是一位很強的投手。」朴英賢拿下MVP後人氣高漲，日本球員紛紛找他合照，圍繞在他身旁沒有停過。

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）

▲城市盃青少棒，韓國京畿道奪冠，朴英賢包辦3座個人獎。（圖／記者楊舒帆攝）

2018台北城市盃青少年棒球邀請賽
獎勵名單

打擊獎
第一名：金載源(韓國京畿道，打擊率0.588)
第二名：菅沼哲生(日本豐田，打擊率0.571)
第三名：桑垣秀野(日本豐田，打擊率0.529)
投手獎：林勁豪(桃園新明，2勝，防禦率2.33)
打點獎：朴英賢(韓國京畿道，打點12)
全壘打獎：朴英賢(韓國京畿道，2支4打點)
教練獎：李在重(韓國京畿道)
最有價值球員：朴英賢(韓國京畿道)

關鍵字： 城市盃青少棒朴英賢
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