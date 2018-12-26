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城市盃／冠軍賽又讓給日本　桃園新明奪季軍學日本精神

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▲黃保羅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黃保羅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

城市盃國際青少棒錦標賽26日季軍戰，台東卑南與桃園新明交手，新明靠著6局上連續4安打串聯4分超前，最終以9比5獲勝，總教練黃湋志認為，參加國際邀請賽，無論輸贏與否，能讓小球員學日本態度與精神面。

桃園新明四強賽不敵2016年冠軍日本豐田，這項賽事日本隊組成各地區聯盟明星隊參賽，對比國內單一球隊實力很強，日本已經蟬聯5屆冠軍，上一次台灣球隊奪冠是2012年，就是由新明封王。

季軍戰新明與卑南形成拉鋸戰，5局結束5比5平手，6局上第8棒第2任投手黃保羅安打展開攻勢，李勛傑二壘安打帶回超前分，曾子祐、田子杰、陳彥廷、黃冠倫安打再添2分，最終就以4分差獲勝，田明倫失5分無關勝敗，黃保羅投打俱佳，後援2.1局未被敲安打無失分，飆2K，關鍵反攻也是由他領軍，率隊拿下季軍。

總教練黃湋志，「早上1分輸給日本豐田很可惜，守備有瑕疵。我們5點起床、6點出門，球員也有點疲勞，這場季軍戰要小朋友追求好成績，盡力表現。」

桃園新明是受邀日本隊共同認為的台灣本土王牌，其實黃湋志也很期待對決日本隊，他說，「我每年打這個邀請賽的目標就是4強，希望能對上最強的日本隊。日本隊的精神面很值得球員學習，像跑壘來說，他們一定是全力衝，如果守備有任何閃失就會讓他們上壘，若對上台灣球隊不太需要加快節奏，而且他們不會因為大幅領先就鬆懈，該跑壘、該守備，都會做到位。」

關鍵字： 桃園新明城市盃
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