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恩比德轟34+16　艾佛森後七六人球員在聖誕大戰得30分

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▲恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德成為繼艾佛森之後首位在聖誕大戰得超過30分的費城球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

聖誕大戰眾所矚目的東區兩大豪強塞爾提克與七六人對決，最終由在主場作戰的綠衫軍以121比114收下勝利，雖然整場比賽厄文(Kyrie Irving)勢不可擋爆砍40分，10籃板，但「大帝」恩比德(Joel Embiid)同樣也繳出了34分，16籃板的數據，而這也是自「戰神」艾佛森(Allen Iverson)之後，首位在聖誕大戰拿下30分的費城球員。

雖然整場比賽七六人出現19次失誤足足比對手多10次，讓綠衫軍在失誤得分上就有22分進帳，但七六人仍在決勝節保有領先，不過厄文卻跳出來當救世主，硬是把球隊帶進延長賽，更在OT中殺紅眼連續轟進2記致命三分彈，幫助球隊鎖定勝局，全場更有40分，10籃板進帳。

儘管「德魯大叔」表現非常強勢搶盡許多風采並幫助球隊贏下比賽，但費城方面恩比德同樣有瘋狂的發揮，他全場砍下34分，16籃板還外帶助攻、抄截各2次，可怕的是他有著超高的命中率，全場17投10中，命中率高達58.8％罰球更是12球全進命中率百分百。

這也是自「戰神」艾佛森之後，首位在聖誕大戰拿下30分的費城球員，無疑成為七六人最大希望，也是球隊最重要的角色，不過由於費城前幾年戰績非常差，導致他們自2001年後，都沒參加過聖誕大戰，直到這2年才重回聖誕大戰行列。而本賽季他們對戰綠衫軍是0勝2敗，接下來再度碰頭要等到2月13日，但七六人目前仍以22勝13敗的戰績排在東區第4，高於塞爾提克1場勝差。

▲艾佛森、衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人傳奇球星艾佛森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人恩比德艾佛森
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