詹姆斯上季打滿82場　連續116場出賽離生涯差一場卻受傷

▲詹姆斯(LeBron Jamse)在聖誕夜拉傷鼠蹊部。(圖/CFP)

記者潘泓鈺/綜合報導

湖人當家球星詹姆斯(LeBron James)不僅是聯盟第一人,也是著名的「鐵人」,目前已經連續116場出賽,但卻在重要聖誕夜面對勇士第三節鼠蹊拉傷退場,只差一場就能追平生涯連續出賽紀錄,卻在此時有可能中斷。

詹姆斯不僅身手全面,在健康的維護更是一點都不馬乎,自2003年以狀元姿態進入NBA,至今第16個賽季,已經34歲的他從來沒有歷經「整季報銷」,生涯最長的因傷缺賽是在2015年因為膝蓋、背部困擾休息2週,而騎士在缺少他的帶領僅獲1勝7敗。

台灣時間26日是美國的聖誕夜,NBA送上的聖誕大賽是詹姆斯對決勇士的過去連續3年總冠軍恩怨戲碼,不過詹姆斯在第三節8分鐘左右時帶球發動進攻,被格林(Draymond Green)阻斷去路後滑了一下,跌坐在地按著鼠蹊部無法立即站起來,下一波防守時已經看得出來活動力大幅下滑,舉手示意教練團退場回到休息室。所幸詹姆斯退場之後湖人仍維持住優勢,終場127比101爆冷獲勝。

Hurt himself when he slipped pic.twitter.com/2q6fJKtthN