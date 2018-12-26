詹姆斯上季打滿82場　連續116場出賽離生涯差一場卻受傷

▲詹姆斯（LeBron Jamse）在聖誕夜拉傷鼠蹊部。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）不僅是聯盟第一人，也是著名的「鐵人」，目前已經連續116場出賽，但卻在重要聖誕夜面對勇士第三節鼠蹊拉傷退場，只差一場就能追平生涯連續出賽紀錄，卻在此時有可能中斷。

詹姆斯不僅身手全面，在健康的維護更是一點都不馬乎，自2003年以狀元姿態進入NBA，至今第16個賽季，已經34歲的他從來沒有歷經「整季報銷」，生涯最長的因傷缺賽是在2015年因為膝蓋、背部困擾休息2週，而騎士在缺少他的帶領僅獲1勝7敗。

台灣時間26日是美國的聖誕夜，NBA送上的聖誕大賽是詹姆斯對決勇士的過去連續3年總冠軍恩怨戲碼，不過詹姆斯在第三節8分鐘左右時帶球發動進攻，被格林（Draymond Green）阻斷去路後滑了一下，跌坐在地按著鼠蹊部無法立即站起來，下一波防守時已經看得出來活動力大幅下滑，舉手示意教練團退場回到休息室。所幸詹姆斯退場之後湖人仍維持住優勢，終場127比101爆冷獲勝。

Hurt himself when he slipped pic.twitter.com/2q6fJKtthN — arcusD ᴿᴵᴾ ᴹᵃʳᶜᵘˢᴰ² (@_MarcusD3_) 2018年12月26日

根據《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）指出，詹姆斯初步的檢查結果為「輕微腹股溝拉傷」，其他地方完好。而《ESPN》知名籃球記者麥格曼納米（Dave McMenamin）報導，詹姆斯將在明天進行核磁共振檢查，很可能被放入每日觀察名單，總教練華頓（Luke Walton）也透露，湖人會做好以沒有詹姆斯的情況，迎戰下一場面對國王的比賽。

本季34場比賽詹姆斯全數出賽，上季則是生涯首度打滿82場比賽，連續116場例行賽出戰距離2005年2月到2006年4月創造的117場連續出賽生涯紀錄只差一場。《ESPN Stats & Info》顯示，自2010-11賽季至今詹姆斯已出戰30308分鐘，在同期的球員之中排名第一。