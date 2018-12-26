相信甜瓜還能打比賽　詹皇：若他來湖人會很棒

▲詹皇相信甜瓜還能打比賽認為若他去湖人會很棒。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭本賽季簽下安東尼(Carmelo Anthony)，不料雙方卻未能產生良好化學反應，僅合作10場就分道揚鑣，不過目前「甜瓜」還沒有任何球隊要他，但身為安東尼的好兄弟，詹姆斯(LeBron James)先前受訪則相當希望他能來到湖人，並且仍相信「甜瓜」還能打比賽。

雖然很多人認為安東尼已經不是和現在的聯盟，並且都將他稱為「毒瓜」甚至建議他直接退休，但對於這名10屆全明星，「詹皇」卻在接受ESPN採訪中，大方對自己哥們示好，並且直言希望他能來湖人一起打球。

「這是我個人的意見，並不代表任何人，但我認為安東尼若能來到湖人是一件很棒的事情，我相信他仍然可以打比賽，也相信我能夠幫助到安東尼，有時候我比安東尼還要更了解他自己，反之亦然，所以若有機會，我隨時歡迎他來。」詹姆斯表示。

「甜瓜」目前並非自由球員，他今年與火箭簽訂一年240萬美元的合約，若最終沒有人與火箭交易，休士頓將會把他裁掉，而安東尼本季在火箭時期場均貢獻13.4分，5.4籃板。不過近期詹姆斯頻繁為洛杉磯招募球星，同樣引來各界不滿，但他也表示，「我從2007年開始就開始招募幫手來跟我一起打球，我被拒絕過很多次，但實際上我也成功說服一些人。」

▲詹皇先前公開招募一眉哥引起外界不滿。（圖／CFP）