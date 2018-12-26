聖誕大戰首秀搶眼　字母哥希望未來能多參加

▲字母哥的聖誕大戰首秀相當出色贏得球迷喝采。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

一連5場的聖誕大戰由公鹿與尼克拉開序幕，這也是密爾瓦基睽違41後再次於聖誕節打比賽，面對實力較弱的尼克，公鹿最終以109比95輕取，對於首次打聖誕大戰的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)他賽後受訪表示了對於紐約的喜愛，「在紐約打球充滿樂趣，希望能多打聖誕大戰。」

「字母哥」的首次聖誕大戰就狂轟30分，14籃板，4抄截，也幫助球隊順利收下勝利，賽後他受訪被問及是否期待未來都能在聖誕節比賽，「希望未來的更多年中，我們都能去打聖誕大戰，這是最高的舞台之一，特別的球隊才會出現在聖誕節這天，對於我們來說，這是一個機會，我們真的非常開心，能夠代表公鹿，代表密爾瓦基這座城市，出現在聖誕大戰的比賽中，對我們來說，這是一個巨大的榮耀。」

對於自己的聖誕大戰首秀就來到尼克作戰，「字母哥」用瘋狂的表現贏得了麥迪遜花園廣場球迷的掌聲，他也表示能在紐約打球真的非常特別，「這非常的棒，這是籃球的聖地，這也是為什麼紐約如此特別的原因。這裡的能量，這裡的氣氛都非常的棒，他們不僅僅會為他們的球隊而喝彩。他們會為籃球歡呼，他們非常的開心，也非常的激動。在紐約打球，總是充滿了樂趣。不僅僅是我，對於每個人來說都是如此，在紐約打球，總會充滿樂趣。」