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NBA各隊最需要的聖誕禮物（五）　西區太平洋組

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▲▼詹姆斯（LeBron James）與博爾（Lonzo Ball）。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯（中）與博爾（左二）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析西區太平洋組球隊：勇士、湖人、快艇、國王、太陽等五支球隊「可能最需要」的聖誕禮物。

勇士：球隊氣氛

對衛冕軍而言，球隊氣氛可能是他們本季遇到的最嚴重問題，儘管爭吵的格林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）都表示是對比賽勝利渴望而爭吵，但他們兩人必須要在球場上也有更好的化學效應，而卡森斯（DeMarcus Cousins）近日即將回歸，是否又會對球隊氣氛有所影響，仍有待觀察，因此球隊氣氛是勇士最需要的聖誕禮物。

湖人：年輕球員的快速成長

年情球員的快速成長會是湖人希望的聖誕禮物，陣中年輕球員雖然表現亮眼，但他們需要再進步得更快，才有機會挑戰季後賽甚至不只是一輪遊，若他們都成長快速，詹姆斯（LeBron James）將可更得心應手的帶領湖人。

快艇：哈里斯（Tobias Harris）的火燙手感

快艇本季打出驚奇，在沒有特別超級球星的陣容中，快艇靠著出色的板凳戰力與稱職的球員分工一度飆進西區第一，但11月至12月中快艇也曾一度因哈里斯的外線手感不佳，使得快艇無法在下半場續航，故期望哈里斯持維持火燙手感會是快艇想要的聖誕禮物。

國王：管理階層的支持

國王今年打出令人寡目相看的球季，但季中曾傳出國王高層與總教練雅各（Dave Joerger）因球員調度而理念不合，甚至有傳聞將他開除，但雅各目前的調度方式仍帶領國王打出相隔12年的最佳開季，故對國王而言，管理階層的支持將是國王走更遠的關鍵。

太陽：更好的樂透手氣

太陽12月雖然拉出4連勝，但恐為曇花一現，對太陽而言最實際的目標仍是期待明年選秀，太陽本季已選中選秀狀元艾頓（Deandre Ayton），連續兩季獲狀元籤機會相當低，但若能獲得，那將會是太陽最佳的聖誕大禮。

▲勇士柯瑞、杜蘭特。（圖／CFP）

▲勇士隊。（圖／CFP）

關鍵字： 勇士湖人快艇國王太陽NBA
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