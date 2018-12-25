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NBA各隊最需要的聖誕禮物（四）　西區西北組

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▲▼哈里斯(Gary Harris)。（圖／CFP）

▲金塊後衛哈里斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

聖誕節將近，聯盟30支球隊不論是否參加聖誕大戰，都將於聖誕節期間備戰比賽與休息調整，而美媒《CBS Sports》也因此分析西區西北組球隊：金塊、雷霆、拓荒者、爵士、灰狼等五支球隊「可能最需要」的聖誕禮物。

金塊：球員的健康

金塊本季傷兵缺席場數超過125場居聯盟之冠，而他們的得分先發後衛哈里斯（Gary Harris）甚至也還沒歸隊，儘管如此金塊目前仍是西區戰績最佳的球隊，若他們的球員能保持健康，將會在本季更所向披靡。

雷霆：羅伯森（Andre Roberson）的回歸

雷霆防守大鎖羅伯森原預計本季初回歸，但目前聯盟已進行超過1/3以上的賽程，羅伯森仍尚未歸隊，雷霆目前進攻火力並沒有太大問題，故羅伯森的回歸會是雷霆最棒的聖誕禮物。

拓荒者：季後賽走得更遠

拓荒者上季季後賽爆冷遭鵜鶘橫掃，總教練史托茲（Terry Stotts）一度差點被球隊開除，但在球員力挺之下本季他仍繼續執教，拓荒者通常在例行賽不會遇到大太阻礙，但如何在針對性防守更強的季後賽走得更遠會是他們的最佳目標。

爵士：更多的三分射手

爵士隊目前三分球命中率僅有34%，排名於聯盟第25，儘管他們有老將射手柯佛（Kyle Korver），但只有一名射手對他們而言仍是很大的缺陷，因為季後賽他們會更需要外線火力的支援。

灰狼：如巴特勒（Jimmy Butler）般可扛起球隊勝負的球員

儘管灰狼已送走巴特勒，球隊氣氛也因此有所改善，但球隊目前仍缺少關鍵時刻可以挺身而出的指標性球員，且日前羅斯（Derrick Rose）才表示球隊陣中缺少渴望贏球的氣氛，此時灰狼恐會想念以前一夫當關可扛起球隊勝負的巴特勒。

▲▼麥卡倫（CJ McCollum）與里拉德（Damian Lillard）。（圖／CFP）

▲拓荒者雙槍麥卡倫（左）與里拉德（右）。（圖／CFP）

關鍵字： 金塊雷霆拓荒者爵士灰狼NBA
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