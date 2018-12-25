尼克打52次聖誕大戰聯盟之冠　黃蜂、灰熊從來沒打過

▲尼克參加過52次聖誕大戰全聯盟最多，今年將對決公鹿。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

聖誕大戰一直是NBA的重頭戲，不僅有聯盟豪強間的對決，還有些宿敵之戰，而能在聖誕節當天出賽對於球員來說也是莫大的肯定，不過聯盟中卻有兩支球隊一次都沒有參加過聖誕大戰，那就是灰熊與黃蜂，比起尼克的53次可說相當慘澹。

聯盟排聖誕節當天的賽程除了考量市場因素之外，很大原因就是球隊的強弱以及陣中是否星光熠熠，過去歷史中尼克一共參與了52次聖誕大戰，加上本賽季就是53次，是全聯盟之冠。雖然近年他們一直是聯盟的弱旅，但身處紐約最大市場，聯盟幾乎沒讓尼克缺席過，但過去52場比賽，尼克僅拿下22場勝利戰績並不佳，值得一提的是，NBA第一次的聖誕大戰就是由尼克在主場出戰普羅維登斯蒸汽壓路機隊(已經不在聯盟)。

▲黃蜂為全聯盟最年輕球隊，加上戰績較不佳一次都未打過聖誕大戰。（圖／達志影像／美聯社）



比起尼克，黃蜂與灰熊就相當黯淡，兩隊一次都沒有參加過聖誕大戰。灰熊自1995年加入聯盟，原先主場在溫哥華，自2001年才遷回曼菲斯並改名，而黃蜂則是2004年建隊，是聯盟最年輕的球隊，綜觀兩支球隊近年戰績都沒有特別突出，上賽季也都沒有闖入季後賽，加上陣中球星較少，導致外界關注度較低，這也是聯盟一直沒有安排他們打聖誕大戰的主因。

除了尼克打了52次聖誕大戰之外，老牌豪門湖人則打了43次排在聯盟第2，活塞則以32次排在第3，綠衫軍31次、七六人30次則位列4、5名。

▲儘管有小賈索與康利坐鎮，灰熊也從未在聖誕節當天打比賽。（圖／達志影像／美聯社）