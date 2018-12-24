花式足球團體DJC　高雄寶山國小表演送暖

▲DJC團隊指導寶山國小學生練習花式足球。（圖／DJC提供）



體育中心／綜合報導

台灣唯一以花式足球考取街頭藝人的DJC團隊結合支持的贊助商，推出的「善的元氣彈」活動，在今遠赴高雄市海拔最高的小學－寶山國小，團員表演花式足球並送上許多聖誕禮物，讓這所僅有15名學生的迷你足球，提前渡過了一個溫馨又健康的聖誕節。

DJC團隊成立的第二年便開始了「善的元氣彈」活動，活動發想來自動漫七龍珠裡頭的孫悟空，在使用元氣彈之前會向所有的生物請求分給他一些力量，將許多的小力量匯聚成大力量，團員之一的吳哲銘便想效法此精神，將許多善的力量累積起來，去幫助社會上比自己弱勢的族群。

吳哲銘找了團員一同到山區小學做表演，表演後學校孩子以發票作為打賞，團員們將發票帶下山之後，會再加入自己收集來的發票，以學校的名義捐給社福單位，並在活動中教育孩子，其實每個人都是有行善的能力，不要害怕自己的力量微薄，重要的是要付諸行動。

今年活動邁入第三年，這次「善的元氣彈」活動來到高雄市海拔最高的小學－寶山國小，該校全部學生數為15人，由於團員吳哲銘本身也在高雄市興糖國小服務，希望能夠讓孩子們度過歡樂的聖誕節，於是找了原野體育用品、VEGA台灣元吉和傑太日煙等企業贊助，提供了許多聖誕禮物給孩子們，希望小學生除了能觀賞學習到花式足球之外，更能夠拿到實質的禮物。

▲DJC團隊與迷你學校寶山國小學生同樂。（圖／DJC提供）



吳哲銘表示「花足不只是一項運動，更結合了許多教育素養，教育也不僅是在課堂上，更應該運用於生活中，老師該教給學生的除了口說之外，更重要的是實際行動。」

這次的活動總今共來了12位學生，讓寶山國小教務主任林煌成感動的說：「深居海拔1358公尺的高雄市桃源區寶山國小，能與DJC團隊相逢，真情流露，互動熱烈，學習花式足球，真是難能可貴，以捐發票的方式打賞所有教學者，發揮愛心幫助他人，更增進了寶山國小學生們的『另類快樂學習』，非常美好。」

▲DJC團隊向寶山國小學生表演花式足球。（圖／DJC提供）

