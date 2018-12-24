運動雲

> >

赴美3個月自認進步大　杜雅婷喊話女壘資格賽要打敗澳洲

ETtoday運動雲

▲亞運女壘，中華女壘，杜雅婷。（圖／記者張克銘攝）

▲中華女壘新生代投手杜雅婷。（圖／記者張克銘攝）

記者顏如玉／台中報導

為了增強中華女壘投手戰力，新生代潛力投手杜雅婷9月初赴美移訓3個月，回台後明顯看出身材更加強健，而她也開心表示自己進步很多，還學到更多球種，「我有設定目標，希望自己能利用這些球路完成每個比賽，用這些球路打敗敵人、打敗澳洲！」

壘球項目重返奧運，但2020東京奧運僅有6席，扣除地主日本、世錦賽冠軍美國後，僅剩4席，將在明年於各區資格賽中產生，包括美洲區2席、歐非區1席、亞太區1席。

中華隊所在的亞太區，將會呈現亞洲6隊及太平洋2隊搶1席資格的局面，中華壘協秘書長張家興分析，目前對手以大陸、澳洲和菲律賓最具威脅，中華要爭取第一名勢必有許多硬戰要打，而投手方面是目前最需要加強的部分，因此他在亞運結束後，馬上將杜雅婷送到美國亞特蘭大訓練，期盼她能增強身體素質外，也能多練新球種壓制對手。

▲中華女壘三投補赴美移訓，杜雅婷。（圖／中華壘協提供）

▲杜雅婷明顯進步大。（圖／中華壘協提供）

三個月的「魔鬼訓練」，杜雅婷坦言自己最初很想回台，「我那時覺得我們只有三個人在美國壓力很大，想到三個月後如果沒有進步大家會怎麼看我們？回去跟母隊又該怎麼做配合？壓力真的很大、怕表現不好。」

所幸努力終有所回報，除了外型明顯能看出杜雅婷更高更壯以外，投球方式也更加協調，身體不再像以前那樣使不了力，「我覺得自己進步很多，現在我把新球路都學會了，回來以後就是把他們練得更加熟練。」

雖然回台了，但杜雅婷說，她有錄許多的影片和拍攝照片，希望能把變化球包括曲球、飛球、下墜球、直球及慢球練得更好，「希望之後每個比賽中，我都可以利用這些球路完成比賽，為球隊贏得勝利，用這些球路打敗敵人、打敗最大的威脅澳洲！」

▲企聯女壘，杜雅婷。（圖／記者顏如玉攝）

▲杜雅婷。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 中華女壘杜雅婷澳洲美國
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「死侍」偷挖娃娃機盜公仔　躲網咖落網喊：公仔太漂亮

推薦閱讀

中華女壘3投捕赴美移訓　林素華驚豔：盼未來請外教來台

企聯女壘／可能是最後一次獲獎　林素華珍惜奪勝投王的榮譽

企聯女壘／赴美移訓下半季沒參賽　「前五冠王」杜雅婷嘆可惜

企聯女壘／新力旺旺獅接手葳格豹　新季豪言要角逐冠軍

熱門新聞

中職／富邦借重葉君璋　明年新增工作任務

CBA／接班野獸！劉錚怒砍31分扮關鍵先生　廣廈惜3分敗

大馬羽球今年僅奪2冠表現慘淡　李宗偉自責盼盡快復出

中職／「眼鏡仔」防散光　鄭佳彥考慮訂製運動款

林書豪決勝1分半鐘「大心臟」連拿6分　老鷹退活塞迎3連勝

企排／台電上半季封王拼五連霸　黃建逢貢獻全隊最高166分

讀者回應

﻿

最新新聞

1誰投樂天開幕戰？則本或是岸

2鈴木一朗宣布打到51歲

3林書豪大心臟決勝1分半鐘連拿6分

4杜雅婷喊話要用新球路打敗澳洲

5輔大劉泳賦兄弟檔好默契

熱門新聞

1富邦借重葉君璋　明年增工作任務

2劉錚怒砍31分扮關鍵先生接班野獸

3大馬羽球表現慘淡　李宗偉自責

4眼鏡仔防散光　鄭佳彥考慮訂製款

5林書豪大心臟決勝1分半鐘連拿6分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

陳聖平感謝富邦推薦參賽 陳金鋒：大家都是MVP

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

張泰山引退邀滅火器表演　盧秀燕突打斷被球迷怒噓下台

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366