赴美3個月自認進步大　杜雅婷喊話女壘資格賽要打敗澳洲

▲中華女壘新生代投手杜雅婷。（圖／記者張克銘攝）



記者顏如玉／台中報導

為了增強中華女壘投手戰力，新生代潛力投手杜雅婷9月初赴美移訓3個月，回台後明顯看出身材更加強健，而她也開心表示自己進步很多，還學到更多球種，「我有設定目標，希望自己能利用這些球路完成每個比賽，用這些球路打敗敵人、打敗澳洲！」

壘球項目重返奧運，但2020東京奧運僅有6席，扣除地主日本、世錦賽冠軍美國後，僅剩4席，將在明年於各區資格賽中產生，包括美洲區2席、歐非區1席、亞太區1席。

中華隊所在的亞太區，將會呈現亞洲6隊及太平洋2隊搶1席資格的局面，中華壘協秘書長張家興分析，目前對手以大陸、澳洲和菲律賓最具威脅，中華要爭取第一名勢必有許多硬戰要打，而投手方面是目前最需要加強的部分，因此他在亞運結束後，馬上將杜雅婷送到美國亞特蘭大訓練，期盼她能增強身體素質外，也能多練新球種壓制對手。

▲杜雅婷明顯進步大。（圖／中華壘協提供）



三個月的「魔鬼訓練」，杜雅婷坦言自己最初很想回台，「我那時覺得我們只有三個人在美國壓力很大，想到三個月後如果沒有進步大家會怎麼看我們？回去跟母隊又該怎麼做配合？壓力真的很大、怕表現不好。」

所幸努力終有所回報，除了外型明顯能看出杜雅婷更高更壯以外，投球方式也更加協調，身體不再像以前那樣使不了力，「我覺得自己進步很多，現在我把新球路都學會了，回來以後就是把他們練得更加熟練。」

雖然回台了，但杜雅婷說，她有錄許多的影片和拍攝照片，希望能把變化球包括曲球、飛球、下墜球、直球及慢球練得更好，「希望之後每個比賽中，我都可以利用這些球路完成比賽，為球隊贏得勝利，用這些球路打敗敵人、打敗最大的威脅澳洲！」

▲杜雅婷。（圖／記者顏如玉攝）