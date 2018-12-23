城市盃／竹縣關西緊咬日本福岡　跑壘判斷錯誤1分惜敗

▲城市盃青少棒，竹縣關西第四棒打者曾元熙單場3支安打3打點。（圖／台北市體育總會棒球協會提供）

體育中心／綜合報導

竹縣關西與日本福岡的比賽雙方互有領先，竹縣關西首局便靠開路先鋒陳祥霖敲安上壘，接下來的三、四棒連續安打串連及保送，開賽便以2比0領先對手，攻守交換後日本福岡的四、五、六棒打者的連續三支安打拿下3分，竹縣關西也不甘示弱在二、四局各下一城又拿回領先局面。

但是在第四局下半投手陳祥霖突然失常，投了3次保送還被對方擊出二隻帶有打點的安打失掉3分，雖然在第五局靠著第二棒打者張念祖擊出帶有1分打點的二壘安打，不過後繼乏力，最後日本福岡以6比5帶走勝利。

賽後日本福岡總教練春山総星認為這是場五五坡的比賽，關鍵在有把握對方的失誤，這正是棒球最有趣的地方，他也驚覺台灣的基層棒球實力比以往更好，尤其是戰術的執行能力，這也值得日本選手學習的地方。教練及家屬耳聞九份的美景已久，希望能趁賽事空檔前往參訪。

竹縣關西教練劉子禾賽後懊惱的表示，要不是六局上半的跑壘錯誤很可能拿下比賽勝利，可惜第二任中繼投手保送過多讓對方有機會執行戰術進而帶走勝利，接下來隔天要面對台北長安的比賽如何減少失分將是一大考驗。

▲城市盃青少棒，竹縣關西先發投手鳳尼可。（圖／台北市體育總會棒球協會提供）